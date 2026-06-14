「楽天０−２広島」（１３日、楽天モバイル最強パーク）

広島は先発・森下暢仁が、自身２年ぶりの完封勝利でチームの連敗を４で止めた。初回に坂倉将吾の右前適時打で先制。五回は２死から坂倉、エレフリス・モンテロの連続二塁打で追加点を挙げた。交流戦ビジター８試合目で初勝利。交流戦最下位も脱出した新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−森下が完封。

「ホントにナイスピッチングだったと思います。素晴らしかったです」

−前回（６日・オリックス戦）に続いて好投。

「前回も良かったし、立ち上がりはちょっと苦しんでいたけど、あとは尻上がりで。もう何も言うことがない、素晴らしいピッチングだったと思います。石原もうまく（ボールを）散らしながら、いいリードだったと思います」

−坂倉は２試合連続で先制打。

「あれで主導権を握れたのは良かった。モンティー（モンテロ）もいいバッティングだったと思います」

−初回は菊池の打席でエンドラン。

「相手もいいピッチャーなので、なかなか連打連打で得点するのは難しい。どんどん仕掛けていこうかなと思っていた。あそこは良かったと思います」

−平川は途中交代。

「手首が、ということなので、検査待ちかな」

−ビジターで勝った。

「今日もたくさんファンの方が応援しに来てくれたので、いい試合を見てもらえて良かったと思います」