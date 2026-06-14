「今よりもっと飛ぶ！」最新ドライバー6モデルを一気試打

毎年恒例「一気試打」のドライバー編。各メーカーの最新モデルは、フェース構造の進化や重量設計のアップデートで「飛び」と「やさしさ」が同時に底上げされるなど、話題作が目白押し。

全30モデルをギアへの造詣も深い小野耕平コーチと、タイプの異なるアマチュア3人が試打チェック。

4 人とも、今の自分のドライバーよりも「飛ぶ！」「振りやすい！」と驚く、買い替えたくなるモデルが多数あり、今年はドライバーの当たり年なのかもしれない！

「フェース構造」と「重量設計」でやさしさのフェーズが次なるステージにアップした！

最新ドライバーを打ち「フェース構造」と「重量設計」の進化が、やさしさの質を一段上げたと感じました。「チタン×カーボン」など異素材の組み合わせやＡＩ設計で、フェース全体のはたらきを最適化する流れが強く、芯を外してもボール初速が落ちにくい。ミスでスピンが増えて吹ける、打点ズレで曲がる。そんなミスショットが目に見えて減っています。

さらに、クラウンやホーゼル周りの軽量化で余剰重量を後方・周辺へ再配分し、軽量でも高MOI（慣性モーメント）になっているモデルも増加。軽量でも当たり負けしにくくなったのは、多くのゴルファーに恩恵があるはずです。また、ツアー系でも“扱いづらさ”が薄れ、一般アマチュアでも「アスリートモデル」を使いこなせる傾向がさらに強くなってきました。

キャロウェイの「クアンタム」のように兄弟モデルが多い場合は、慣性モーメントと重心位置による「つかまり具合」と「低スピン性能」に加え、調整機能の幅の広さで選びたい。右方向へのミスが多いならドローバイアス、左が怖いならロースピン系が一般的に合いやすいですが、スイングによっては「逆」のパターンもあります。多様化しているぶん、試打やフィッティングが、間違いのないクラブ選びへと導いてくれるでしょう。

基本的には「ボールをつかまえて飛ばす」ドライバーがアスリートモデルも含めて多い傾向。自ら「つかまえる」必要はないため一般アマチュアでも使えるアスリートモデルが増えてきた。

アマチュア試打者が選ぶ

「俺の○○」ナンバー1！

アマチュア試打者には、今回の30本のなかから「俺の○○」ナンバー1を選んでもらった！

まずは飛距離！そして、操作性や安心感など、さまざまな視点で選ぶ“ナンバー1”もクラブ選びの参考にしてほしい。

シニア代表 長田さんが選ぶ

「飛距離ナンバー1」は【ピン】G440 K HL

私は「G440 K HL」がもっとも飛びました！軽量モデルですが、クラブの重心がしっかりとインパクトをサポートしてくれる感じで、力がボールへ効率よく伝達される気がします。高く打ち出されたボールが、なかなか落ちてこないのはうれしいですね！

シニア代表 長田さんが選ぶ

「安心感ナンバー1」は【キャロウェイ】QUANTUM MAX FAST

打点ブレにも強く、どこに当たっても仮想フェアウェイの幅に飛んでくれるので、安心して振り抜いていけます。ヘッドスピードも普段より上がる。ヘッドのすわりがよく、ストレスなくアドレスに入れるのもいい。アドレスからフィニッシュまで、安心感抜群です。

フッカー代表 編集Mが選ぶ

「飛距離ナンバー1」は【つるやゴルフ】AXEL GOLD PREMIUM

飛ぶな、と思うドライバーは何本もありましたが、それよりもさらに10ヤード飛ぶんですよね。ヘッドだけでなくシャフトまでルール不適合にすると、こんなにも飛ぶのかと圧倒的な飛距離性能に驚かされました。みなさんにもこの飛びを、打って体感してほしいです！

フッカー代表 編集Mが選ぶ

「実戦力ナンバー1」は【ダンロップ】ゼクシオ 14+

ピンの「440K」で“圧倒的 1 位のその1”とコメントしていますが、これが “その2”です。「実際にコースで使うエースにするなら……」をこれとピンの2本で延々と悩みましたが、打感と打音のフィーリング面のよさでやや上回る「14 +」を 1 位にします！

スライサー代表 ライターIが選ぶ

「飛距離ナンバー1」は【グローブライド】ONOFF KURO

とくに何も意識しなくてもボールのつかまりがよく、中高弾道の低スピンボールで飛距離が大きく出てビックリ！フェードヒッターの私ですが「ONOFFKURO」では普通に打つとつかまったフェード、スイング軌道を変えるとドローも打てました！

スライサー代表 ライターIが選ぶ

「操作性ナンバー1」は【ホンマ】TW777

球筋を自ら作るイメージが出しやすく、打球をドロー、フェードと左右へ意図的に曲げるだけではなく、ティーを低くしてライン出しするなど、高低も簡単に打ち分けられたのがシンプルに楽しかった。ミスヒットしたときの“ケガ”の少なさもグッドポイントです。

いかがでしたか。お好みのドライバーをぜひ探してみてください！

試打・解説＝小野耕平

●おの・こうへい／1997年生まれ、茨城県出身。中央学院大ゴルフ部を経て、指導者の道へ進み、石井 忍 主 宰 の「エースゴ ルフクラブ 」にてインストラクターを務める。レッスンのみならず、クラブに対しても研究熱心。的確なアドバイスでアマチュアゴルファーを上達へと導く。

シニア代表

長田光史さん

51歳、ドライバーのHS30m/秒後半、持ち球はフェード系。スイングは方向性重視で“マン振り”はほとんどしない。そのぶんクラブの力を借りて、しっかりボールをつかまえながら飛ばしたい！

フッカー代表

編集M

HS40m/秒前後。持ち球はドロー。50歳をすぎて体と飛距離に衰えを感じているが「楽に飛べばいいってもんじゃないよ」と、クラブや球筋に対してもこだわりは人一倍強いベテラン編集者。

スライサー代表

ライターI

HS42m/秒前後。持ち球はフェード。クラブ選びの基準は「結果重視」。スライスとスピン過多になることが多いため、ボールをつかまえてくれて、スピンを減らせるドライバーを模索中。

構成＝石川大祐

写真＝田中宏幸

協力＝エースゴルフクラブ千葉