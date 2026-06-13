グリーンチャンネルは、6月16日から20日にかけてイギリス・アスコット競馬場で開催される「ロイヤルアスコット開催」を、5日間にわたり生中継することを発表した。番組名は「ALL IN LINE 世界の競馬 2026ロイヤルアスコット中継」。グリーンチャンネルおよびグリーンチャンネルWebで放送・配信される。

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ロイヤルアスコット開催は、イギリス王室が主催する世界屈指の競馬イベントとして知られ、日本調教馬もこれまでアグネスワールドやエイシンヒカリなどが参戦。今年はサトノレーヴとルガルの2頭が、最終日に行われるクイーンエリザベス2世ジュビリーステークスへの出走を予定している。

重賞競走が目白押し

初日となる6月16日はキングチャールズ3世ステークス、セントジェームズパレスステークスをライブ放送。17日はプリンスオブウェールズステークス、18日はゴールドカップ、19日はコモンウェルスカップとコロネーションステークス、20日はクイーンエリザベス2世ジュビリーステークスなどがライブで届けられる。

●放送日時一覧

6月16日（火）23時30分から25時00分

・ライブ放送レース

キングチャールズ3世ステークス、セントジェームズパレスステークス

・VTR放送レース

クイーンアンステークス、コベントリーステークス

※再放送あり、初回のみ無料放送

6月17日（水）24時00分から25時00分

・ライブ放送レース

プリンスオブウェールズステークス

・VTR放送レース

クイーンメアリーステークス、クイーンズヴァーズ、デュークオブケンブリッジステークス

※再放送あり、初回のみ無料放送

6月18日（木）24時00分から25時00分

・ライブ放送レース

ゴールドカップ

・VTR放送レース

リブルスデールステークス

※再放送あり、初回のみ無料放送

6月19日（金）23時00分から25時00分

・ライブ放送レース

コモンウェルスカップ、コロネーションステークス

・VTR放送レース

ハンプトンコートステークス、オルバニーステークス

※無料放送

6月20日（土）23時00分から25時00分

・ライブ放送レース

ハードウイックステークス、クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス、ジャージーステークス

・VTR放送レース

ノーフォークステークス、キングエドワード7世ステークス

※無料放送

注記：発走時刻により放送時間を変更する場合があります。