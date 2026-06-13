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1.Crazy Dancer
2.Love Connection
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4.GIVE & TAKE
5.Fun Fun Fun
6.BIAS
7.Weekender
8.Magical Feelin¡Ç
9.Twilight
10.Second Coming
11.By My Side
12.WHERE?
en1. TAKE MY HAND
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2026Ç¯6·î13Æü(ÅÚ) KYOTO MUSE
2026Ç¯9·î13Æü(Æü) KYOTO MUSE
2026Ç¯11·î21Æü(ÅÚ) KYOTO MUSE
2026Ç¯12·î20Æü(Æü) KYOTO MUSE
2027Ç¯1·î10Æü(Æü) âùâù
2027Ç¯3·î28Æü(Æü) µþÅÔFANJ
2027Ç¯3·î29Æü(·î) µþÅÔMOJO
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2026Ç¯10·î9Æü(¶â) ÀéÍÕLOOK
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2026Ç¯10·î23Æü(¶â) vanvanV4
2026Ç¯10·î24Æü(ÅÚ) ´ôÉìCLUB ROOTS
2026Ç¯11·î1Æü(Æü) ÇßÅÄShangri-La
2026Ç¯11·î8Æü(Æü) ¹Åç 4.14
2027Ç¯1·î22Æü(¶â) CRAZYMAMA 2nd Room
2027Ç¯1·î24Æü(Æü) ¹â¾¾DIME
2027Ç¯1·î30Æü(ÅÚ) ÀçÂæROCKATERIA
2027Ç¯1·î31Æü(Æü) HEAVEN¡ÇS ROCK±§ÅÔµÜ VJ-2
2027Ç¯2·î11Æü(ÌÚ¡¦½Ë) F.A.D Yokohama
2027Ç¯2·î13Æü(ÅÚ) NAGOYA JAMMIN¡Ç
2027Ç¯2·î21Æü(Æü) Ê¡²¬ LIVE HOUSE OP¡Çs
2027Ç¯2·î23Æü(²Ð¡¦½Ë) ¿À¸Í ÂÀÍÛ¤È¸×
2027Ç¯2·î27Æü(ÅÚ) Âå´±»³UNIT
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