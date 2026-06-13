Myuk、メジャーデビュー5周年のライブツアー追加公演が決定！

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新曲「雪唄 - yukiuta」がInstagramリール総再生回数3,000万回を突破し、各種サブスクサービスのランキングにチャートインするなど、注目集めるシンガーMyuk（読み：ミューク）。

メジャーデビュー5周年の26年2月4日に2nd アルバム「Celeste（読み：セレステ）」がリリースされ、ALを引っ提げた東名阪福札ツアーに加え、初の海外単独公演 台湾でのワンマンライブを成功させたMyukだが、神戸/仙台/川崎/熊本で追加公演「Myuk Anniversary Concert Tour 2026〜Extra Edition〜」が決定した。

9月15日神戸チキンジョージ、9月19日仙台誰も知らない劇場、9月28日川崎クラブチッタ、そして10月25日では地元 熊本 DRUM Be9にて実施予定。本日よりMyukオフィシャルファンクラブSecret Hz」にて最速のチケット先行受付がスタート。

全国ツアーを行うMyuk、今後の動きに是非注目して欲しい。

●ライブ情報

Myuk Anniversary Concert Tour 2026

9月15日神戸チキンジョージ

9月19日仙台誰も知らない劇場

9月28日川崎クラブチッタ

10月25日熊本DRUM Be9

ローソンチケット

https://l-tike.com/myuk/

e+

https://eplus.jp/myuk/

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/myuk/

関連リンク

Myukオフィシャルサイト

https://myuk.jp/