Myuk、メジャーデビュー5周年のライブツアー追加公演が決定！
新曲「雪唄 - yukiuta」がInstagramリール総再生回数3,000万回を突破し、各種サブスクサービスのランキングにチャートインするなど、注目集めるシンガーMyuk（読み：ミューク）。
メジャーデビュー5周年の26年2月4日に2nd アルバム「Celeste（読み：セレステ）」がリリースされ、ALを引っ提げた東名阪福札ツアーに加え、初の海外単独公演 台湾でのワンマンライブを成功させたMyukだが、神戸/仙台/川崎/熊本で追加公演「Myuk Anniversary Concert Tour 2026〜Extra Edition〜」が決定した。
9月15日神戸チキンジョージ、9月19日仙台誰も知らない劇場、9月28日川崎クラブチッタ、そして10月25日では地元 熊本 DRUM Be9にて実施予定。本日よりMyukオフィシャルファンクラブSecret Hz」にて最速のチケット先行受付がスタート。
全国ツアーを行うMyuk、今後の動きに是非注目して欲しい。
●ライブ情報
Myuk Anniversary Concert Tour 2026
9月15日神戸チキンジョージ
9月19日仙台誰も知らない劇場
9月28日川崎クラブチッタ
10月25日熊本DRUM Be9
ローソンチケット
https://l-tike.com/myuk/
e+
https://eplus.jp/myuk/
チケットぴあ
https://w.pia.jp/t/myuk/
関連リンク
Myukオフィシャルサイト
https://myuk.jp/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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