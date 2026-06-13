以前「事実婚」だったと知って驚いた芸能人ランキング！ 2位「吉田美和」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月29日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、芸能人に関するアンケートを実施しました。その中から、以前「事実婚」だったと知って驚いた芸能人ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、音楽グループ「DREAMS COME TRUE」のボーカル・吉田美和さんです 。吉田さんは2004年に映像ディレクターの男性と籍を入れない「事実婚」というパートナーシップを選択し、当時の世間に新しい家族のあり方として大きな一石を投じました 。現在の夫とは法律婚であるため、かつての意志の強い先駆的な選択を初めて知ったという人々から多くの驚きの声が集まりました 。
▼回答者コメント
「入籍していると思っていたので、びっくりです」(40代女性／青森県)
「相手が亡くなったという報道で事実婚のことも知ったので、二重に驚きました」(30代女性／静岡県)
「公私ともにパートナーとして支え合っていた関係性がとても印象的で、事実婚を選択されていたことに驚いたから」(30代女性／長崎県)
堂々の1位に選ばれたのは、多くのヒット作で高い評価を受けてきた俳優の沢尻エリカさんです。ドラマ『1リットルの涙』（フジテレビ系）での涙を誘う演技でブレイクし、映画『ヘルタースケルター』では圧巻の演技力を見せるなど、常に芸能界の第一線で強烈な存在感を放ってきました。過去には電撃的な結婚・離婚でも大きな話題となりましたが、その後、事実婚関係にあったことを知らなかったという声も多く、今回のランキングでは最も大きな驚きを集める結果となりました。
▼回答者コメント
「結婚が話題になっていたけど、そのときに事実婚だとは言われてなかった記憶があったので驚きました」(20代女性／宮崎県)
「1人でも生きていけそうな感じがしていた」(20代女性／山梨県)
「入籍していると思っていた」(30代女性／兵庫県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：吉田美和／63票
2位にランクインしたのは、音楽グループ「DREAMS COME TRUE」のボーカル・吉田美和さんです 。吉田さんは2004年に映像ディレクターの男性と籍を入れない「事実婚」というパートナーシップを選択し、当時の世間に新しい家族のあり方として大きな一石を投じました 。現在の夫とは法律婚であるため、かつての意志の強い先駆的な選択を初めて知ったという人々から多くの驚きの声が集まりました 。
「入籍していると思っていたので、びっくりです」(40代女性／青森県)
「相手が亡くなったという報道で事実婚のことも知ったので、二重に驚きました」(30代女性／静岡県)
「公私ともにパートナーとして支え合っていた関係性がとても印象的で、事実婚を選択されていたことに驚いたから」(30代女性／長崎県)
1位：沢尻エリカ／72票
堂々の1位に選ばれたのは、多くのヒット作で高い評価を受けてきた俳優の沢尻エリカさんです。ドラマ『1リットルの涙』（フジテレビ系）での涙を誘う演技でブレイクし、映画『ヘルタースケルター』では圧巻の演技力を見せるなど、常に芸能界の第一線で強烈な存在感を放ってきました。過去には電撃的な結婚・離婚でも大きな話題となりましたが、その後、事実婚関係にあったことを知らなかったという声も多く、今回のランキングでは最も大きな驚きを集める結果となりました。
▼回答者コメント
「結婚が話題になっていたけど、そのときに事実婚だとは言われてなかった記憶があったので驚きました」(20代女性／宮崎県)
「1人でも生きていけそうな感じがしていた」(20代女性／山梨県)
「入籍していると思っていた」(30代女性／兵庫県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)