【話題のあのお菓子があったらコレ】アイスに混ぜるだけで神スイーツ3選

バニラアイスに、子どもから大人まで人気の市販のお菓子を合わせるだけで、本格スイーツがあっという間に完成します！砕いてザクザク混ぜたり、サンドしたり、アレンジはさまざま。どれも数分でできるので、ちょっとした味変にもぴったりです。

▼人気のチョコ系お菓子を袋のまま砕いてドサッと混ぜるだけ！

チョコとビスケットが合わさったお菓子を砕いて、バニラアイスにざっくり混ぜるだけ。贅沢なクッキー＆クリームのような仕上がりになります。材料は2つで1分もあれば完成するので、急に甘いものが食べたくなったときにもすぐ作れます。レシピ作者さんは100円のアイスに25円のお菓子を組み合わせたそうなので、お財布にも優しいです。

▼ザクザク食感がたまらない！ココアクッキーサンド＆くるみのプチ贅沢アイス

コンビニでも手に入るココアクッキーサンドとくるみをバニラアイスに混ぜ合わせた一品。複数の異なる食感をひとくちごとに楽しめます。アイスはあらかじめ冷凍庫から出しておき、溶けないうちに手早く混ぜるのがコツ。器やスプーンをあらかじめ冷やしておくと、よりスムーズに作れます。

▼ひと手間で映える！ビスケットアイスサンド

バニラアイスだけでなく、砕いたクッキーとアイスを混ぜて再冷凍したものもビスケットにサンドすることで、2種類のアレンジが楽しめるレシピ。サンドアイスはラップで包んで冷凍するだけなのに、見た目が本格的。クッキーをお好みのサイズに砕くことで、食感の違いも楽しめます。





市販のお菓子をアイスに組み合わせるだけで、こんなにバリエーション豊かなスイーツが楽しめます。お気に入りのお菓子でいろいろ試してみてくださいね。