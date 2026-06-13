BOOM BOOM SATELLITESが、歴代アルバムおよびヨーロッパデビューEPまで全110曲を収録した豪華パッケージを9月23日にリリースする。このたび、その予約特典のビジュアルが公開された。

1997年のデビュー以降、日本のみならず世界基準でシーンを牽引してきた彼らの軌跡を余すことなく収めた本作は、日本の音楽シーンの金字塔ともいえる内容となっている。特典の一部には、川島道行と中野雅之のふたりが最後に残したアーティスト写真を使用した。

さらに、アンセム曲「KICK IT OUT」がリプロダクションとして7月29日に配信リリースされることも決定。 中野雅之自身が当時のミックスへ立ち戻り、20年前の衝動と熱量をそのままに、現代の音像で再構築した。 あの頃の疾走感が、2026年の空気をまとって再び走り出す。

今年は、小林祐介と中野雅之のTHE SPELLBOUND×BOOM BOOM SATELLITESとして、福岡、宮城、札幌、愛知、大阪をめぐるツアーを進行中。ツアーファイナルは2026年10月9日（金）川島道行の10周忌という節目の日に、東京SGC HALL ARIAKEにて開催することがすでに発表されている。この会場のホールスペースでは「川島道行展」と称して川島に纏わる展示会も予定されている。

■歴代アルバム＆EP完全網羅豪華パッケージ『タイトル未定』

2026年9月23日(水)発売

予約リンク：https://BOOMBOOMSATELLITES.lnk.to/20260923_CD

【完全生産限定盤(歴代オリジナルアルバム＆EP CD全12枚組＋ブックレット)】

28,900円（税込）SRCL-13770〜13782

歴代オリジナルアルバム＆EP CD全12枚組＋ブックレット 豪華パッケージ仕様 ▼収録内容：収録曲 全110曲

・DISC 01：『JOYRIDE』

・DISC 02：『OUTLOUD』

・DISC 03：『UMBRA』

・DISC 04：『PHOTON』

・DISC 05：『FULL OF ELEVATING PLEASURES』

・DISC 06：『ON』

・DISC 07：『EXPOSED』

・DISC 08：『TO THE LOVELESS』

・DISC 09：『EMBRACE』

・DISC 10：『SHINE LIKE A BILLION SUNS』

・DISC 11：『LAY YOUR HANDS ON ME』 ●店舗別特典

・TOWER RECORDS全店(オンライン含む・一部店舗除く)：オリジナル缶バッジ

・Amazon.co.jp：オリジナルコットン巾着

・楽天ブックス：オリジナルA4サイズアクリルプレート

・セブンネット：オリジナルレコードモチーフコースター

■＜THE SPELLBOUND × BOOM BOOM SATELLITES presents「川島道行10周忌LIVE “FRONT CHAPTER”-DECADE- Tour 2026」＞

5月10日(日) 福岡・DRUM SON

open17:30 / start18:00

（問）キョードー西日本 0570-09-2424

6月06日(土) 宮城・MACANA

open17:30 / start18:00

（問）GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

6月27日(土) 北海道・札幌 SPiCE

open17:30 / start18:00

（問）SMASH EAST 011-261-5569

7月03日(金) 愛知・名古屋ell.FITS ALL

open18:30 / start19:00

（問）ジェイルハウス 052-936-6041

7月04日(土) 大阪・梅田シャングリラ

open17:30 / start18:00

（問）SMASH WEST 06-6535-5569

10月9日(金) 東京 SGC HALL ARIAKE

open17:00 / start18:00 ▼オフィシャル最終先着先行受付中

https://eplus.jp/the-spellbound261009/ ■ライブ会場限定CD購入特典

【CD販売時間】

各会場のグッズ販売時間に準じます。 【特典内容】

9月23日(水)発売BOOM BOOM SATELLITES「タイトル未定」1枚のご購入につき、会場限定B2サイズポスターを1枚、プレゼントいたします！※B2サイズポスターは各会場無くなり次第終了となります。 ＜対象商品＞

2026年9月23日(水)発売 BOOM BOOM SATELLITES「タイトル未定」

・完全生産限定盤（12CD）：SRCL-13770〜13782 /￥28,900 (税込) 【注意事項】

・商品/特典は数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので予めご了承ください。

・当日の電波状況・端末の不具合等によりキャッシュレス決済がご利用いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・会場にてご購入いただいた商品に関しては、店舗購入特典を含むそのほか特典は全て対象外となります。あらかじめご了承ください。