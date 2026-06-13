スポーティな装いと走行性能を強化

2026年5月28日、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは、新型「ハイラックス」に対応する「GR PARTS（GRパーツ）」ブランドのカスタムパーツを発表しました。

タフなデザインが魅力の新型ハイラックスに、さらにスポーティな個性をプラスできるアイテムがそろっています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型“4WD”本格タフモデル」の“GR仕様”です！ 画像を見る！（30枚以上）

ハイラックスは、トヨタが1968年から販売しているピックアップトラックです。日本市場では6代目モデルを最後に販売を終了していましたが、8代目で復活。そして2026年5月28日、9代目へとフルモデルチェンジを果たしました。

日本仕様の9代目ハイラックスは、4ドアのダブルキャブタイプを採用。ボディサイズは全長5325mm×全幅1885mm×全高1865mmと、ピックアップトラックらしい迫力あるボディを備えています。

パワートレインには、2.8リッターの1GD-FTV型エンジンを搭載。最高出力は204psを発生し、6速ATとパートタイム4WDを組み合わせています。

エクステリアのテーマは「力強さと先進性の融合」。なかでも「力士の立ち合い」から着想を得たフロントデザインが特徴で、存在感のあるハニカムメッシュグリルやオーバーフェンダー、大型バンパーによって、力強いスタイリングを実現しています。

2026年5月に発表されたGRパーツは、ハイラックス本来のタフで存在感のあるスタイルに、スポーティなエッセンスを加えられるのが特徴です。

ラインナップは、「GRフロントグリル」「GRスポーツサイドバイザー」「GRドレスアップマフラー」「GRマッドフラップ」「GRパフォーマンスダンパーセット」「GRドアスタビライザー」の6アイテムです。

まずGRフロントグリルは、迫力のある台形デザインと艶のあるブラック仕上げが特徴。装着することでフロントフェイスの存在感をさらに高め、引き締まった印象を演出します。

GRスポーツサイドバイザーは、雨よけとしての機能に加え、前後に設けられたフィン形状によって操縦安定性の向上にも貢献。

GRドレスアップマフラーは、大径のデュアルテールを採用しており、リアビューによりスポーティな存在感を与えます。

GRマッドフラップはGRロゴを配したデザインで、ブラックとレッドの2色を設定し、標準装備のマッドガードと交換して装着します。

さらに、専用設計のGRパフォーマンスダンパーは操縦安定性の向上に加え、車体の振動や騒音の低減に貢献。

GRドアスタビライザーは車体剛性を高め、ステアリング操作に対する応答性の向上を実現します。

価格（消費税込み）は、GRフロントグリルが6万7100円、GRスポーツサイドバイザーが5万5000円、GRドレスアップマフラーが14万800円、GRマッドフラップが4万700円、GRパフォーマンスダンパーセットが11万円、GRドアスタビライザーが3万3000円（1台分）です。

タフで力強いデザインが魅力の新型ハイラックスを、自分好みにカスタマイズしたい人は、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。