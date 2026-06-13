映画『Michael／マイケル』が大ヒットスタート！日本国内の伝記映画史上最高となるオープニング成績を樹立

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映画『Michael／マイケル』が6月12日に全国390劇場で公開初日を迎え、動員19万7,826人、興行収入3億1,756万3,940円を記録。日本国内の伝記映画史上最高となるオープニング成績を樹立する大ヒットスタートを切った。

■全世界興行収入では『ボヘミアン・ラプソディ』超え

全世界興行収入においては9億1,190万ドルを突破し、『ボヘミアン・ラプソディ』（2018）の世界興収9億1,100万ドルを超え、音楽伝記映画として歴代No1の記録も更新。さらに配給・製作を担当した米ライオンズゲートの劇場公開作品において『ハンガーゲーム2』を抜き、史上最高の世界興行収入を更新している。

人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、ムーンウォークをはじめとした革新的なダンスで、今なお世界中のアーティストに影響を与え続けている奇跡の存在、マイケル・ジャクソン。

世界的メガヒットを記録した『ボヘミアン・ラプソディ』製作のグレアム・キングと『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズのアントワーン・フークア監督が描くのは、父の支配と自身の夢の狭間で揺れながら、名曲を生み出していく若者マイケルの“創造の瞬間”。そして、その才能ゆえの孤独に悩むひとりの人間の姿だ。

主演を務めるのは、彼の遺伝子を継ぐジャファー・ジャクソン。その伝説の始まりと、全27曲におよぶマイケルの“魔法”名曲の数々が、かつてないスケールでスクリーンに蘇る。ライブシーンで、MV撮影シーンで、誰もが一度は耳にしたことのある珠玉の名曲たちが、マイケルの人生の物語とともに登場する。

主演にはマイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソンが抜擢され、幼少期をジュリアーノ・ヴァルディが演じ、父ジョセフ役にコールマン・ドミンゴ、母キャサリン役にニア・ロング。加えて音楽プロデューサーのクインシー・ジョーンズ役をケンドリック・サンプソン、弁護士ジョン・ブランカ役をマイルズ・テラーが演じるなど、実力派キャストが集結。

日本の公開初日にはマイケルにリアルタイムで影響を受けた世代はもちろん、若年層も多数来場。特に東京、大阪などの都心部では満席回が続出し、往年のファンからあらたな世代まで幅広い観客を動員しており、 “キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの圧倒的な存在感を改めて示す、熱狂の幕開けとなった。

映画『Michael／マイケル』は、大ヒット上映中。

■映画情報

映画『Michael／マイケル』

全国公開中

監督：アントワーン・フークア

脚本：ジョン・ローガン

製作：グレアム・キング、ジョン・ブランカ、ジョン・マクレイン

出演：ジャファー・ジャクソン、ジュリアーノ・ヴァルディ、コールマン・ドミンゴ、ニア・ロング、ケンドリック・サンプソン、マイルズ・テラー、ローラ・ハリアー、ケイリン・ダレル・ジョーンズ 他

配給：キノフィルムズ

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■関連リンク

映画『Michael／マイケル』作品サイト

https://www.michael-movie.jp