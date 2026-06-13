―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から12日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6336> 石井表記 　　　東Ｓ 　 +50.99 　　6/ 9　　　1Q　　　 93.81
<4014> カラダノート 　東Ｇ 　 +18.71 　　6/10　　　3Q　　　　黒転
<5132> プラスゼロ 　　東Ｇ 　 +18.23 　　6/10　　上期　　　　7.59
<7435> ナ・デックス 　東Ｓ 　 +17.15 　　6/11　本決算　　　 73.23
<4238> ミライアル 　　東Ｓ 　 +15.61 　　6/ 8　　　1Q　　　120.51

<9236> ジャパンＭＡ 　東Ｇ 　 +14.64 　　6/11　　上期　　　　黒転
<215A> タイミー 　　　東Ｇ　　 +9.63 　　6/11　本決算　　　　　－
<4441> トビラシステ 　東Ｓ　　 +9.63 　　6/10　　上期　　　 -5.31
<350A> ＤＧ 　　　　　東Ｇ　　 +9.03 　　6/11　　　3Q　　　 12.23
<6040> 日本スキー 　　東Ｇ　　 +4.56 　　6/ 5　　　3Q　　　 -3.66

<2751> テンポスＨＤ 　東Ｓ　　 +4.33 　　6/10　本決算　　　 39.68
<1758> 太洋基礎 　　　東Ｓ　　 +3.68 　　6/11　　　1Q　　　 61.29
<8917> ファースト住 　東Ｓ　　 +3.46 　　6/ 5　　上期　　　 13.86
<8927> 明豊エンタ 　　東Ｓ　　 +2.57 　　6/11　　　3Q　　　 39.31
<6577> ベストワン 　　東Ｇ　　 +2.49 　　6/10　　　3Q　　　　赤縮

<7804> Ｂ＆Ｐ 　　　　東Ｓ　　 +2.33 　　6/ 9　　上期　　　 -6.15
<9166> ＧＥＮＤＡ 　　東Ｇ　　 +1.89 　　6/10　　　1Q　　　　赤転
<4599> ステムリム 　　東Ｇ　　 +1.42 　　6/10　　　3Q　　　　赤縮
<7983> ミロク 　　　　東Ｓ　　 +0.85 　　6/ 9　　上期　　　-25.36
<7064> ハウテレ 　　　東Ｓ　　 +0.61 　　6/10　　　1Q　　　387.88

<2375> ギグワークス 　東Ｓ　　 +0.47 　　6/11　　上期　　　　黒転

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース