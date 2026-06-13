決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … タイミー、ＧＥＮＤＡ、ＤＧ (6月5日～11日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から12日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6336> 石井表記 東Ｓ +50.99 6/ 9 1Q 93.81
<4014> カラダノート 東Ｇ +18.71 6/10 3Q 黒転
<5132> プラスゼロ 東Ｇ +18.23 6/10 上期 7.59
<7435> ナ・デックス 東Ｓ +17.15 6/11 本決算 73.23
<4238> ミライアル 東Ｓ +15.61 6/ 8 1Q 120.51
<9236> ジャパンＭＡ 東Ｇ +14.64 6/11 上期 黒転
<215A> タイミー 東Ｇ +9.63 6/11 本決算 －
<4441> トビラシステ 東Ｓ +9.63 6/10 上期 -5.31
<350A> ＤＧ 東Ｇ +9.03 6/11 3Q 12.23
<6040> 日本スキー 東Ｇ +4.56 6/ 5 3Q -3.66
<2751> テンポスＨＤ 東Ｓ +4.33 6/10 本決算 39.68
<1758> 太洋基礎 東Ｓ +3.68 6/11 1Q 61.29
<8917> ファースト住 東Ｓ +3.46 6/ 5 上期 13.86
<8927> 明豊エンタ 東Ｓ +2.57 6/11 3Q 39.31
<6577> ベストワン 東Ｇ +2.49 6/10 3Q 赤縮
<7804> Ｂ＆Ｐ 東Ｓ +2.33 6/ 9 上期 -6.15
<9166> ＧＥＮＤＡ 東Ｇ +1.89 6/10 1Q 赤転
<4599> ステムリム 東Ｇ +1.42 6/10 3Q 赤縮
<7983> ミロク 東Ｓ +0.85 6/ 9 上期 -25.36
<7064> ハウテレ 東Ｓ +0.61 6/10 1Q 387.88
<2375> ギグワークス 東Ｓ +0.47 6/11 上期 黒転
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から12日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6336> 石井表記 東Ｓ +50.99 6/ 9 1Q 93.81
<4014> カラダノート 東Ｇ +18.71 6/10 3Q 黒転
<5132> プラスゼロ 東Ｇ +18.23 6/10 上期 7.59
<7435> ナ・デックス 東Ｓ +17.15 6/11 本決算 73.23
<4238> ミライアル 東Ｓ +15.61 6/ 8 1Q 120.51
<9236> ジャパンＭＡ 東Ｇ +14.64 6/11 上期 黒転
<215A> タイミー 東Ｇ +9.63 6/11 本決算 －
<4441> トビラシステ 東Ｓ +9.63 6/10 上期 -5.31
<350A> ＤＧ 東Ｇ +9.03 6/11 3Q 12.23
<6040> 日本スキー 東Ｇ +4.56 6/ 5 3Q -3.66
<2751> テンポスＨＤ 東Ｓ +4.33 6/10 本決算 39.68
<1758> 太洋基礎 東Ｓ +3.68 6/11 1Q 61.29
<8917> ファースト住 東Ｓ +3.46 6/ 5 上期 13.86
<8927> 明豊エンタ 東Ｓ +2.57 6/11 3Q 39.31
<6577> ベストワン 東Ｇ +2.49 6/10 3Q 赤縮
<7804> Ｂ＆Ｐ 東Ｓ +2.33 6/ 9 上期 -6.15
<9166> ＧＥＮＤＡ 東Ｇ +1.89 6/10 1Q 赤転
<4599> ステムリム 東Ｇ +1.42 6/10 3Q 赤縮
<7983> ミロク 東Ｓ +0.85 6/ 9 上期 -25.36
<7064> ハウテレ 東Ｓ +0.61 6/10 1Q 387.88
<2375> ギグワークス 東Ｓ +0.47 6/11 上期 黒転
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース