W杯初戦でパラグアイ相手に大量得点を挙げ、喜ぶ米国代表の選手たち/Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images

（CNN）米国、カナダ、メキシコが共催するサッカー・ワールドカップ（W杯）でグループDの米国は12日、パラグアイと対戦し4―1で勝利した。大会の船出としてはこれ以上ないスタートを切り、勝ち点3をきっちり獲得した。

パラグアイのオウンゴールで先制した後、米国は猛攻撃を展開。ストライカーのフォラリン・バログンが2得点を挙げた他、ジョバンニ・レイナがアディショナルタイム終盤に追加点を決め、快勝へと導いた。

米国は試合のほぼあらゆる面を支配し、文字通り相手を圧倒した。

ボール支配率はパラグアイの35％に対して米国は65％を記録。枠内シュート数でもパラグアイの1本に対して6本と、大きく上回った。

前回のカタール大会、米国は4試合を戦ってわずか3得点しか挙げられなかったが今大会は初戦の1試合でこれを超える得点数を記録したことになる。

2024年の就任以来、マウリシオ・ポチェッティーノ監督は少なからぬ批判にさらされてきた。しかし12日の圧倒的なパフォーマンスを受けて、19日午後3時（米東部時間）にシアトルで行われる次戦のオーストラリア戦までは、そのような不満の声も沈静化するはずだ。

パラグアイは19日、カリフォルニア州サンタクララでトルコと対戦する。

もう一つの共催国、グループBのカナダはボスニア・ヘルツェゴビナと激戦を繰り広げ、1―1で引き分けた。