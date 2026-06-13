資産、全部売ってみた…鄭大世、現役時代の後悔を涙ながらに告白
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』の#３を６月11日（木）に放送した。
『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。今年２月に特別番組として全３話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定。番組MCは前作に続き小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
今回、番組最大の目玉となるのが、新システム“ギフティングステージ”。自らの売れる資産を売却してもなお新たな夢への目標金額に届かない挑戦者のために“ギフテンダー”として大物資産家たちが集結。挑戦者の本気のプレゼンを聞き、「この人の人生の再スタートを応援したい！」と心が動かされた資産家は、なんと自らの資産をその場で売却し、その売却額を“応援金”として挑戦者に贈与。単に私物を売るだけでは終わらない資産家たちとのヒリヒリするような真剣勝負のピッチと善意によって奇跡の再スタートが切られる緊迫の瞬間は今シーズンの見どころとなっている。
６月11日（木）放送の#３では、元サッカー北朝鮮代表で“人間ブルドーザー”の異名をとったストライカー・鄭大世が登場。番組の密着VTRでは、妻であるソヒョンさんとの出会いと結婚の裏側が。元々、大韓航空のCAとして9000人中トップ12人だけが乗れる「大統領専用機」を担当する超エリートだったソヒョンさん。しかし、北朝鮮代表選手である鄭大世との交際が会社に知られ、上司から「大統領専用機の契約を切られたらどれだけの損失かわかるか？それをお前一人で責任取れるのか？」と迫られたとか。敵対国という目に見えない大きな障壁に直面するもソヒョンさんはとプライドとキャリアを捨て、鄭大世との結婚を選んだことを告白。この壮大な大恋愛のエピソードにMCの小島瑠璃子は「愛の不時着ですね」と感嘆。
大物資産家（ギフテンダー）たちが、挑戦者の想いを聞いて「応援したい！」と心が動けば、自らの資産をその場で売却し、その売却額を“応援金”として挑戦者に贈与する“ギフティングステージ”。リラクゼーションスペース「りらくる」を立ち上げ、約270億円で売却した実績を持つトップ起業家・竹之内教博や「目指すは１兆円企業」を掲げる気鋭の経営者・河原由次ら大物資産家たちが集結する中、ギフテンダーの一人として現在はソロアーティスト・俳優として活動する傍ら実業家としても注目されている三山凌輝が登場。密着VTRを見守る中、三山は鄭大世夫婦のドラマチックなエピソードに「本当にご縁を感じまして」と反応。「今回『愛の不時着』ミュージカルの番宣で来させていただいているんです」と自身が出演する舞台との奇跡的なリンクを明かし、スタジオは驚きに包まれた。三山は続けて、「本当にリアルすぎて、インプットとしてすごい勉強になりました」と夫婦の人生に深く共感した様子を見せた。
また密着の中では、北朝鮮代表時代について「北朝鮮代表を見下していた」「感情を我慢できないから周辺の人たちを苦しめる。北朝鮮代表では“超問題児”」と在日朝鮮人として日本で育ったがゆえに抱いていた感情や葛藤を吐露。そして、2010年のワールドカップ・南アフリカ大会でポルトガルに０対７で歴史的大敗を喫した試合の裏側を告白する場面も。「決定機を外してイライラして。（感情を）自分を抑え込めないんですよ」と語る鄭大世は、ロッカールームで投げたペットボトルが味方選手に当たり、「お前のために俺らがどれだけ我慢してるか知ってんのか」とチームメイトから怒号が飛び交う騒然とした雰囲気の中で、後半に６失点した事実を明かした。 「ワールドカップで０対７の大敗。原因は僕なんですよ」「謝っても許されない」と16年経った今でも胸に突き刺さったままの深い罪悪感を涙ながらに激白。
そんな過去の後悔や引退後の喪失感から抜け出し、サッカーと同じ高揚感を得られると鄭大世が情熱を注いでいるのが「ハイロックスジム」の開業。必要資金2700万円に対し、売却した資産額を差し引いても不足する877万円を求め、ギフテンダーたちへ人生初のピッチを敢行。「自分の人生が豊かになる瞬間をすごく感じたのがハイロックス」と熱く語る鄭大世。さらにラストアピールでは妻・ソヒョンさんも登場し、夫の新たな夢を全力で応援する覚悟を語る。果たして、夫婦の熱意と覚悟はギフテンダーたちの心を動かし、目標の877万円の応援金を勝ち取ることができたのか？気になる“ギフティングステージ”の決着は、ABEMAにて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。今年２月に特別番組として全３話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定。番組MCは前作に続き小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
６月11日（木）放送の#３では、元サッカー北朝鮮代表で“人間ブルドーザー”の異名をとったストライカー・鄭大世が登場。番組の密着VTRでは、妻であるソヒョンさんとの出会いと結婚の裏側が。元々、大韓航空のCAとして9000人中トップ12人だけが乗れる「大統領専用機」を担当する超エリートだったソヒョンさん。しかし、北朝鮮代表選手である鄭大世との交際が会社に知られ、上司から「大統領専用機の契約を切られたらどれだけの損失かわかるか？それをお前一人で責任取れるのか？」と迫られたとか。敵対国という目に見えない大きな障壁に直面するもソヒョンさんはとプライドとキャリアを捨て、鄭大世との結婚を選んだことを告白。この壮大な大恋愛のエピソードにMCの小島瑠璃子は「愛の不時着ですね」と感嘆。
大物資産家（ギフテンダー）たちが、挑戦者の想いを聞いて「応援したい！」と心が動けば、自らの資産をその場で売却し、その売却額を“応援金”として挑戦者に贈与する“ギフティングステージ”。リラクゼーションスペース「りらくる」を立ち上げ、約270億円で売却した実績を持つトップ起業家・竹之内教博や「目指すは１兆円企業」を掲げる気鋭の経営者・河原由次ら大物資産家たちが集結する中、ギフテンダーの一人として現在はソロアーティスト・俳優として活動する傍ら実業家としても注目されている三山凌輝が登場。密着VTRを見守る中、三山は鄭大世夫婦のドラマチックなエピソードに「本当にご縁を感じまして」と反応。「今回『愛の不時着』ミュージカルの番宣で来させていただいているんです」と自身が出演する舞台との奇跡的なリンクを明かし、スタジオは驚きに包まれた。三山は続けて、「本当にリアルすぎて、インプットとしてすごい勉強になりました」と夫婦の人生に深く共感した様子を見せた。
また密着の中では、北朝鮮代表時代について「北朝鮮代表を見下していた」「感情を我慢できないから周辺の人たちを苦しめる。北朝鮮代表では“超問題児”」と在日朝鮮人として日本で育ったがゆえに抱いていた感情や葛藤を吐露。そして、2010年のワールドカップ・南アフリカ大会でポルトガルに０対７で歴史的大敗を喫した試合の裏側を告白する場面も。「決定機を外してイライラして。（感情を）自分を抑え込めないんですよ」と語る鄭大世は、ロッカールームで投げたペットボトルが味方選手に当たり、「お前のために俺らがどれだけ我慢してるか知ってんのか」とチームメイトから怒号が飛び交う騒然とした雰囲気の中で、後半に６失点した事実を明かした。 「ワールドカップで０対７の大敗。原因は僕なんですよ」「謝っても許されない」と16年経った今でも胸に突き刺さったままの深い罪悪感を涙ながらに激白。
そんな過去の後悔や引退後の喪失感から抜け出し、サッカーと同じ高揚感を得られると鄭大世が情熱を注いでいるのが「ハイロックスジム」の開業。必要資金2700万円に対し、売却した資産額を差し引いても不足する877万円を求め、ギフテンダーたちへ人生初のピッチを敢行。「自分の人生が豊かになる瞬間をすごく感じたのがハイロックス」と熱く語る鄭大世。さらにラストアピールでは妻・ソヒョンさんも登場し、夫の新たな夢を全力で応援する覚悟を語る。果たして、夫婦の熱意と覚悟はギフテンダーたちの心を動かし、目標の877万円の応援金を勝ち取ることができたのか？気になる“ギフティングステージ”の決着は、ABEMAにて無料見逃し配信中。
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