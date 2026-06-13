AKB48卒業 → 社長転身の才女 激ヤセした最新ショットに反響
元AKB48で卒業とともにタレント引退し、実業家に転身した島田晴香さんが12日、自身のInstagramを約3ヵ月ぶりに更新し、ぽっちゃりキャラだった現役時代とは見違えるようなスレンダーな姿に反響が寄せられている。
【写真】島田晴香さん、スレンダーな最新ショット
島田さんは、2017年11月に約8年半のアイドル時代を過ごしたAKB48を卒業し、翌月に芸能界を引退した。引退後はロンドン留学、一般企業への就職を経て、2020年5月に株式会社Dctを設立。以降、過去の自分と同じく、アイドルを卒業した後輩たちのセカンドキャリア支援に取り組んでいる。2023年11月22日、実業家男性と結婚。2024年5月には第1子出産を報告している。
そんな島田さんは3月の育児についての報告以来の投稿で、「お久しぶり 生きてます 強風で髪の毛ボサボサだけど」とつづりながら、街頭に佇むショットを公開。チューブトップから華奢で透明感あふれる素肌があらわになり、「Tops可愛いよね…ようやく着れた」と満足げにつづっている。
島田さんの久々の投稿に、コメント欄には「とても綺麗です」「「どんどん綺麗なお姉さんになっているね〜」」「どうしたら華奢になれるのか教えて欲しい…笑 今の髪の長さもとっても可愛いよー」といった声のほか、現役時代はぽっちゃりキャラをイジられがちだった島田さんのスレンダーな姿に「めちゃくちゃ痩せた気がする」「おっ！めっちゃ痩せて綺麗になってるやんっ！！」といった声も寄せられている。
引用：「島田晴香さん」Instagram（＠shimadadesu_official）
【写真】島田晴香さん、スレンダーな最新ショット
島田さんは、2017年11月に約8年半のアイドル時代を過ごしたAKB48を卒業し、翌月に芸能界を引退した。引退後はロンドン留学、一般企業への就職を経て、2020年5月に株式会社Dctを設立。以降、過去の自分と同じく、アイドルを卒業した後輩たちのセカンドキャリア支援に取り組んでいる。2023年11月22日、実業家男性と結婚。2024年5月には第1子出産を報告している。
島田さんの久々の投稿に、コメント欄には「とても綺麗です」「「どんどん綺麗なお姉さんになっているね〜」」「どうしたら華奢になれるのか教えて欲しい…笑 今の髪の長さもとっても可愛いよー」といった声のほか、現役時代はぽっちゃりキャラをイジられがちだった島田さんのスレンダーな姿に「めちゃくちゃ痩せた気がする」「おっ！めっちゃ痩せて綺麗になってるやんっ！！」といった声も寄せられている。
引用：「島田晴香さん」Instagram（＠shimadadesu_official）