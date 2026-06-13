Netflix週間視聴ランキング（映画）：『呪術廻戦 懐玉・玉折』が1位に 『爆弾』は3位に後退【6/1/26 - 6/7/26】
動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（6月1日〜6月7日）を発表。日本における映画ランキングは、5月30日より各配信サービスにて、見放題配信がスタートした『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』（2025年）が1位を獲得した。9週連続1位を維持していた『爆弾』は10週目にして3位に後退した。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』は、人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。2020年にテレビアニメ化され、2023年にアニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」が放送された。『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』は、五条悟と夏油傑の高専時代の過去を描いた全5話を再編集した劇場作品で、2025年5月に劇場公開されたもの。
2位には、『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』が初登場。監督の亀山陽平氏が約2年をかけてほぼ一人で制作し、2025年に放送・配信されたショートアニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』を再編集、新規シーンを加えた劇場版。
物語は、銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間やサイボーグたちが、更生プログラムの一環として惑星間走行列車「ミルキー☆サブウェイ」の清掃を命じられるところから始まる。しかし、列車が突如暴走したことで事態は一変。クセ者ぞろいの乗員たちは、やがて銀河規模の大事件へと巻き込まれていく。どこか懐かしさを感じさせるSFビジュアルや、自然体でテンポの良い会話劇、予測不能な展開が魅力のSFコメディーだ。
4位には、Netflixで配信がスタートした『ヴェノム：ザ・ラストダンス』（2023年）が初登場。『マッドマックス 怒りのデス・ロード』のトム・ハーディを主演に、スパイダーマン最大の宿敵ヴェノムを単独主人公にしたシリーズの第3弾。ジャーナリストのエディと宇宙共生生物の寄生によって誕生したダークヒーロー、ヴェノムが壮絶な最後の死闘に臨む。
7位には、ニコラス・ケイジ主演、怒とうのノンストップ・クライム・アクション『リタイアメントプラン 殺し屋の引退生活』（2023年）が初登場。ある出来事から犯罪組織に命を狙われることになったアシュリーと娘のサラ。アシュリーは、疎遠になっていた父マットに救いを求める。やがてアシュリーは父の隠された事実を知ることになる。そしてマットの隠居生活は思わぬ展開を見せる。
9位には、韓国製近未来SFサスペンス『THE MOON』（2023年）が初登場。韓国史上2度目となる有人月面探査ミッションを襲った悲惨な事故。唯一の生存者を地球に帰還させる鍵を握るのは、最初のミッションの失敗責任を問われ、組織を去った当時の責任者ジェグク（ソル・ギョング）だった。新人宇宙飛行士ソヌ役でド・ギョンス（EXO）が出演。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（6月1日〜6月7日）
1：劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折（トップ10入り週数：2）
2：銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き（1）
3：爆弾（10）
4：ヴェノム：ザ・ラストダンス（1）
5：今日から俺は!! 劇場版（6）
6：怪盗グルーのミニオン超変身（4）
7：リタイアメントプラン 殺し屋の引退生活（1）
8：みなに幸あれ（2）
9：THE MOON（1）
10：超かぐや姫（16）
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』は、人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。2020年にテレビアニメ化され、2023年にアニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」が放送された。『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』は、五条悟と夏油傑の高専時代の過去を描いた全5話を再編集した劇場作品で、2025年5月に劇場公開されたもの。
物語は、銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間やサイボーグたちが、更生プログラムの一環として惑星間走行列車「ミルキー☆サブウェイ」の清掃を命じられるところから始まる。しかし、列車が突如暴走したことで事態は一変。クセ者ぞろいの乗員たちは、やがて銀河規模の大事件へと巻き込まれていく。どこか懐かしさを感じさせるSFビジュアルや、自然体でテンポの良い会話劇、予測不能な展開が魅力のSFコメディーだ。
4位には、Netflixで配信がスタートした『ヴェノム：ザ・ラストダンス』（2023年）が初登場。『マッドマックス 怒りのデス・ロード』のトム・ハーディを主演に、スパイダーマン最大の宿敵ヴェノムを単独主人公にしたシリーズの第3弾。ジャーナリストのエディと宇宙共生生物の寄生によって誕生したダークヒーロー、ヴェノムが壮絶な最後の死闘に臨む。
7位には、ニコラス・ケイジ主演、怒とうのノンストップ・クライム・アクション『リタイアメントプラン 殺し屋の引退生活』（2023年）が初登場。ある出来事から犯罪組織に命を狙われることになったアシュリーと娘のサラ。アシュリーは、疎遠になっていた父マットに救いを求める。やがてアシュリーは父の隠された事実を知ることになる。そしてマットの隠居生活は思わぬ展開を見せる。
9位には、韓国製近未来SFサスペンス『THE MOON』（2023年）が初登場。韓国史上2度目となる有人月面探査ミッションを襲った悲惨な事故。唯一の生存者を地球に帰還させる鍵を握るのは、最初のミッションの失敗責任を問われ、組織を去った当時の責任者ジェグク（ソル・ギョング）だった。新人宇宙飛行士ソヌ役でド・ギョンス（EXO）が出演。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（6月1日〜6月7日）
1：劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折（トップ10入り週数：2）
2：銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き（1）
3：爆弾（10）
4：ヴェノム：ザ・ラストダンス（1）
5：今日から俺は!! 劇場版（6）
6：怪盗グルーのミニオン超変身（4）
7：リタイアメントプラン 殺し屋の引退生活（1）
8：みなに幸あれ（2）
9：THE MOON（1）
10：超かぐや姫（16）