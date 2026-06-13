あの「不自由の中に自由がある」あえて通用しない場所に飛び込む生き様に窪塚愛流も「カッケェ！」
ドラマ25「わたしの相殺日記」（毎週金曜深夜24時52分）主演：あのさん、共演：窪塚愛流さんインタビュー【後編】。自身の“相殺術”について聞いた。
【前編】では、奔放な姉＆しっかり者の弟を演じるお二人が“姉弟”についてのトークを。
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あの、窪塚愛流の“相殺術”は？
――「〇〇したから××はなかったことにする」という萌の“相殺術”のような、自分で自分を幸せにするための独自の思考方法はありますか？
だから萌には共感できました。あまり行きたくない人とのご飯とか飲み会とか、その後になんとかして相殺しようとする萌の気持ち、めちゃくちゃ分かる。ボクも、そういうことがあったりしたら“早く家帰って曲作ろう”とか“早く好きなことしよう”みたいな感じになるので」
窪塚「嫌なことがあったら曲にできるって、カッコいいですね」
あの「それしないと、損した気分になっちゃうから。全部使う。そうしないと昇華できないから」
窪塚「僕も、台本を読んで“これを相殺って言うんだ”という気付きがありました。でも、僕はあまりないです」
あの「なんかありそうなテンションで言ったけど(笑)」
窪塚「良い事を相殺しようとはしないんです。悪い事を、良い事で、というのはあります。今日は食べ物の袋とかが散らかった状態で家を出てしまったので“この仕事を頑張ろう！”って思ってます」
――ドラマ後半では、自由に生きる萌が自由であることに不自由を感じてしまい…という展開に。お二人ご自身にとっての“自由”とは？
あの「“不自由の中に自由がある”と思っているので、基本的に不自由なとこに飛び込むのがめちゃくちゃ好き。“不自由”というと大げさになっちゃうけど、“通用しない場所に行く”みたいな。テレビ業界も“バラエティ”とか“お茶の間”とか自分は適応できないし通用しない世界だなと思ってその陰の方で音楽活動とかしてたけど、“そういうところで自分の性格とかキャラクターごと通用させてくってめちゃくちゃ面白くない？”と思って入り込んだので。これまでのアイドルの時も、“この界隈ではそれを果たしたな。自由になっちゃったな”って思った時に辞めたんですよ。“もう不自由じゃないから自由がない”みたいな感じで次の場所に飛び込んでいく、常にそうやってきました。楽しい、その方が」
窪塚「カッケェ！ 姉さん、カッケェです！ 僕も同じことを思う気持ちはあるんです。自由じゃない方が楽しいし、やりがいがある。ただ、手に入れた自由を手放すのも…。“自由”ってなった瞬間は、やっぱりちょっと嬉しさもあるじゃないですか」
あの「もちろん」
窪塚「あのさんの中で、自由と感じる瞬間はどういうタイミングですか？」
あの「やっぱ自由を求めて不自由なところに飛び込んでるってのはあるから。自由を手にするためにやりたくないこともやって、その先にようやく自分のやりたい音楽ができる瞬間はやっぱ自由だなって思うし、それまでの自分をようやく肯定できる瞬間でもあるなと思う。それは自由だけがくれる感情で、そのためにやれてる部分もあるから、やっぱ自由は大好きです」
窪塚「改めて、カッコイイです！」
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【プロフィール】
あの
9月4日生まれ。タレント、俳優、モデル、「ano」名義での音楽活動など幅広く活躍。アニメ「チェンソーマン」(テレ東)のエンディングテーマ「ちゅ、多様性。」が大ヒットし、2023年「NHK紅白歌合戦」に初出場。俳優として、ドラマ「民王R」（テレビ朝日系）、幾田りらとW主演で声優を務めた劇場アニメ「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」(2024年公開）、映画「【推しの子】-The Final Act-」（2024年公開）などに出演。鈴木福とのW主演ドラマ「惡の華」（テレ東）では主題歌「愛晩餐」も担当。「あのちゃんの電電電波♪」（テレ東）などバラエティ番組でも人気。
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窪塚愛流（くぼづか・あいる）
2003年10月3日生まれ。2018年に映画「泣き虫しょったんの奇跡」で俳優デビュー。2021年から本格的に俳優活動を開始。2024年には映画「ハピネス」で初主演。初舞台「ボクの穴、彼の穴。W」にも出演。最近の出演作にドラマ「御上先生」（TBS系）、夜ドラ「あおぞらビール」（NHK）など。ドラマ「るなしい」（テレ東）にも出演中。
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（撮影：倉持アユミ）