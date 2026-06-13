【RIZIN】篠塚辰樹「今ヒロヤと再戦したら俺が勝つけど、取っておいてあげますよ」ジョリー＆井原良太郎は眼中なし【独占インタビュー】
7月18日に開催される『abc presents RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』（広島グリーンアリーナ）で、7ヶ月ぶりに試合が決定した篠塚辰樹。韓国の『ROAD FC』で活躍する新鋭イ・ジェフンと対戦する。
【インタビュー動画】篠塚辰樹「今ヒロヤと再戦したら俺が勝つ」ジョリー＆井原良太郎は眼中なし
先日のカード発表会見では、「韓国からぶっ飛ばされに来るみたいなんで、ぶっ飛ばして返してやる」と挑発し、対戦相手よりも同席したヒロヤと笑顔でバトルを繰り広げるなど、マイペースを貫く“THE PROBLEM BOY＝問題児”に、オリコンニュースは単独インタビューを実施。出遅れた2026年の巻き返し、対戦を迫られているジョリーや井原良太郎、そしてMMAファイターとしての進化など、たっぷり語った。
■7月に勝って、9月の『超RIZIN.5』にも絶対出て、大みそかにも出ますよ
――インタビューの前に、ファンの声を代弁させていただきます。今年の1試合目が遅すぎます（笑）。
【篠塚】本当にスミマセン（笑）。今年4試合やるとか言ってて、神戸とか仙台でも試合が決まりそうだったんですけど、ちょっと自分の身の回りでいろいろとあって、遅くなっちゃいました。ただ、7月に勝って、9月の京セラドームの『超RIZIN.5』にも絶対に出て伊藤裕樹とかぶっ飛ばして、大みそかにも出ますよ。
――試合のない期間は、SNSでアメリカに行っている様子を拝見しました。
【篠塚】ラスベガス、LA、ハワイに行ってきました。ライアン・ガルシアの試合を観て、本場のボクシング会場のバイブスがスゴかったですね。隣の席に（元UFCファイターの）ネイト・ディアスがいて写真を撮ってもらったり、近くに（テレンス・）クロフォードがいたり、ヤバくて最高でした。クロフォードとはこの前の来日時に一緒に夜サウナにも行ったし、もうブラックローズのファミリーっていうか総監督ですね。
――試合がなくても、刺激はもらっていたんですね。神戸大会でチームメイトの平本丈選手の勝利も大きなモチベーションになったのでは？
【篠塚】感動しましたよ、丈ちゃんが頑張ってて。最初に攻められたときは「終わったかも」と焦ったんですけど、めちゃめちゃ練習して追い込んでたので、その気持ちが出ましたね。自分にとっても大きな刺激になったし、丈ちゃんがあんなに頑張っているんだから、自分ももっとやらないとダメだってと思わされました。広島では自分が盛り上げるんで、楽しみにしててください。
――広島大会には因縁のヒロヤ選手も出場するので、意識する部分はある？
【篠塚】ずっと意識してますよ。会見でいきなり「辰樹」って呼ばれて、友だちかよお前、って思ったけど（笑）。別に好きじゃないですよ、いずれ俺がブッ飛ばすんで。ただ、お互いに勝った状態で再戦したいので、アイツには勝ってほしい。負けられると俺の価値も下がるんで。再戦したら今の勢いなら俺が勝てるけど、アイツのために取っておいてあげますよ。
■対戦要求されたジョリーは「マジでキモい。普段は頭を下げるくせに動画を回すときだけイキってた」
――広島で試合をしたことはありますか？
【篠塚】高校生の時にインターハイで行ったんですが、その時は負けてるんで。だから約10年越しに今回は勝ちます。試合後には観光したいし、日本人として原爆ドームにも行きたいですね。
――対戦相手のイ・ジェフン選手の印象は？
【篠塚】2試合見て、パンチでガンガン来るタイプかな。ただ雑な部分がけっこうあるので、その隙を狙ってカウンターで倒します。レスリングもそれほど上手くないと感じたので、全然対応できるなって。
――今回は年下の選手との対戦になります（篠塚28歳、イ・ジェフン24歳）。
【篠塚】年下とやるのは（2024年大みそかの）野田蒼に続いて2人目で、年を取ったなと感じるけど、自分はまだ次がMMA 3戦目なんで。デビュー戦からちょうど1年くらいで、MMAは今までやってきた格闘技の中で一番楽しいけど厳しい、でも楽しいです。打撃が強くてもレスリングでやられたら終わりなんで、全部が強くなきゃいけない。やることが多いけど、この競技で強くなるんで。
――今回はケージでの試合になりますが、経験は？
【篠塚】会見の直前にケージだと知りました（笑）。初めてなんですけど、ジム（STILL THE GOAT）に大きなケージがあって慣れているので、リングより良いかもって思ってます。逃げ場のないケージの中で戦うのはかっこいいし、楽しみです。
――最近は篠塚選手のように立ち技からMMAに転向してRIZINに参戦するファイターが多いですが、先月の神戸大会の梅野源治選手や児玉兼慎選手のように、苦戦が続いています。
【篠塚】MMAは難しいんですけど、神戸大会は負けた2人が弱すぎただけで。俺はアイツらとは違うし、あんな結果にはならない。去年のヒロヤ戦は、来年に東京ドームでアイツをぶっ飛ばすための良いシナリオ作りなんで。
――神戸大会で児玉選手に勝利したジョリー選手が、試合後に篠塚選手との対戦をアピールしていました。
【篠塚】キモい、アイツはマジでキモい。今はやる気まったくないんで。めちゃくちゃファイトマネーが良くて、祭りのような興行ならちょっと考えますけど、全然レベルが違いすぎる。神戸大会の会場の外で会ったら、顔を近くにくっつけてきて、マジでキモかった。普段のRIZINの会場で会ったら頭を下げてくるのに、あん時は友達みたいのが15人くらいいたから、イキって近づいてきて。動画を回してて再生数を稼ぎたいだけだし、ここで何か言ってもコイツらのためにしかなんないから、何にも喋らないようにしました。近くで見たらマジで肌が汚すぎて、何かに感染しそうで本当にそれは怖かった（苦笑）。
■「井原良太郎は俺に勝てると思ってるならマジでヤバい。冨澤と接戦のヤツがどうやって勝つの？」
――BreakingDownの井原良太郎選手からも「俺がRIZINに出るなら篠塚との試合だけ」とアピールされているのは、ご存知ですか？
【篠塚】ホントに俺に勝てると思っているなら、マジでヤバいですね。勝てる訳ないじゃないですか、冨澤（大智）と接戦してるようなヤツが。どうやって俺に勝つの？
――動画では「10発くらっても1発で倒す」と宣言されていましたが…。
【篠塚】10発もいかない、3発くらいで失神させますよ（笑）。ジョリー以下のハナクソなんで、マジで。つーか、井原がカメラなしでジムに来るなら、やってあげたいですよ。「お前は弱いんだ」と分からせて、オープンフィンガーグローブでボコボコにしてやりたい。RIZINでやるレベルじゃないし、試合前のバイブスとか俺の気持ちがアガらないんで。だからジムで十分ですよ、カメラ持ってきたら没収するから。
――練習環境について、STILL THE GOATと「THE BLACK BELT JAPAN」が提携されたとお伺いしました。
【篠塚】向こうの人が練習に来てもらったり、丈がむこうに行ったりして。自分もこれから行くつもりで、レスリングでゴリゴリにやられます（苦笑）。仙台大会で赤田とやった井上聖矢選手も練習に来てくれて、練習の幅とか視野が広がりました。広島大会では俺がレスリングで漬けて極めちゃうかもしれないです（笑）。
――9月の『超RIZIN.5』では誰と対戦したいですか？
【篠塚】対戦相手は本当はイ・ジョンヒョンとやりたかったけど、ケガしたみたいで。誰がいいかな、ジョリーは……ファイトマネーがよかったらやってもいいかな（笑）。井原よりはまだジョリーの方がいいので、サクッと勝ってまたネックレスを増やそうかな。
――『超RIZIN.5』では平本蓮選手の復帰戦が決定していますが、対戦相手は誰がいいと思いますか？
【篠塚】とりあえず俺は萩原（京平）選手とかが、大阪だし盛り上がるんじゃないかと思ったんですけど、蓮は気持ちが乗らないみたいで。とりあえず、自分が広島でしっかりKOして、9月は久々に蓮と一緒に戦えることを楽しみにしています。
◆『abc presents RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』
7月18日／広島グリーンアリーナ
【決定対戦カード】
太田忍 vs. イリスベク・ティレノフ
ジョニー・ケース vs. 天弥
篠塚辰樹 vs. イ・ジェフン
芝宏二郎 vs. 遥心
カルシャガ・ダウトベック vs. 萩原京平
ほかオープニングファイト4試合
【参戦予定選手】
ダニー・サバテロ
ヒロヤ
【インタビュー動画】篠塚辰樹「今ヒロヤと再戦したら俺が勝つ」ジョリー＆井原良太郎は眼中なし
先日のカード発表会見では、「韓国からぶっ飛ばされに来るみたいなんで、ぶっ飛ばして返してやる」と挑発し、対戦相手よりも同席したヒロヤと笑顔でバトルを繰り広げるなど、マイペースを貫く“THE PROBLEM BOY＝問題児”に、オリコンニュースは単独インタビューを実施。出遅れた2026年の巻き返し、対戦を迫られているジョリーや井原良太郎、そしてMMAファイターとしての進化など、たっぷり語った。
――インタビューの前に、ファンの声を代弁させていただきます。今年の1試合目が遅すぎます（笑）。
【篠塚】本当にスミマセン（笑）。今年4試合やるとか言ってて、神戸とか仙台でも試合が決まりそうだったんですけど、ちょっと自分の身の回りでいろいろとあって、遅くなっちゃいました。ただ、7月に勝って、9月の京セラドームの『超RIZIN.5』にも絶対に出て伊藤裕樹とかぶっ飛ばして、大みそかにも出ますよ。
――試合のない期間は、SNSでアメリカに行っている様子を拝見しました。
【篠塚】ラスベガス、LA、ハワイに行ってきました。ライアン・ガルシアの試合を観て、本場のボクシング会場のバイブスがスゴかったですね。隣の席に（元UFCファイターの）ネイト・ディアスがいて写真を撮ってもらったり、近くに（テレンス・）クロフォードがいたり、ヤバくて最高でした。クロフォードとはこの前の来日時に一緒に夜サウナにも行ったし、もうブラックローズのファミリーっていうか総監督ですね。
――試合がなくても、刺激はもらっていたんですね。神戸大会でチームメイトの平本丈選手の勝利も大きなモチベーションになったのでは？
【篠塚】感動しましたよ、丈ちゃんが頑張ってて。最初に攻められたときは「終わったかも」と焦ったんですけど、めちゃめちゃ練習して追い込んでたので、その気持ちが出ましたね。自分にとっても大きな刺激になったし、丈ちゃんがあんなに頑張っているんだから、自分ももっとやらないとダメだってと思わされました。広島では自分が盛り上げるんで、楽しみにしててください。
――広島大会には因縁のヒロヤ選手も出場するので、意識する部分はある？
【篠塚】ずっと意識してますよ。会見でいきなり「辰樹」って呼ばれて、友だちかよお前、って思ったけど（笑）。別に好きじゃないですよ、いずれ俺がブッ飛ばすんで。ただ、お互いに勝った状態で再戦したいので、アイツには勝ってほしい。負けられると俺の価値も下がるんで。再戦したら今の勢いなら俺が勝てるけど、アイツのために取っておいてあげますよ。
■対戦要求されたジョリーは「マジでキモい。普段は頭を下げるくせに動画を回すときだけイキってた」
――広島で試合をしたことはありますか？
【篠塚】高校生の時にインターハイで行ったんですが、その時は負けてるんで。だから約10年越しに今回は勝ちます。試合後には観光したいし、日本人として原爆ドームにも行きたいですね。
――対戦相手のイ・ジェフン選手の印象は？
【篠塚】2試合見て、パンチでガンガン来るタイプかな。ただ雑な部分がけっこうあるので、その隙を狙ってカウンターで倒します。レスリングもそれほど上手くないと感じたので、全然対応できるなって。
――今回は年下の選手との対戦になります（篠塚28歳、イ・ジェフン24歳）。
【篠塚】年下とやるのは（2024年大みそかの）野田蒼に続いて2人目で、年を取ったなと感じるけど、自分はまだ次がMMA 3戦目なんで。デビュー戦からちょうど1年くらいで、MMAは今までやってきた格闘技の中で一番楽しいけど厳しい、でも楽しいです。打撃が強くてもレスリングでやられたら終わりなんで、全部が強くなきゃいけない。やることが多いけど、この競技で強くなるんで。
――今回はケージでの試合になりますが、経験は？
【篠塚】会見の直前にケージだと知りました（笑）。初めてなんですけど、ジム（STILL THE GOAT）に大きなケージがあって慣れているので、リングより良いかもって思ってます。逃げ場のないケージの中で戦うのはかっこいいし、楽しみです。
――最近は篠塚選手のように立ち技からMMAに転向してRIZINに参戦するファイターが多いですが、先月の神戸大会の梅野源治選手や児玉兼慎選手のように、苦戦が続いています。
【篠塚】MMAは難しいんですけど、神戸大会は負けた2人が弱すぎただけで。俺はアイツらとは違うし、あんな結果にはならない。去年のヒロヤ戦は、来年に東京ドームでアイツをぶっ飛ばすための良いシナリオ作りなんで。
――神戸大会で児玉選手に勝利したジョリー選手が、試合後に篠塚選手との対戦をアピールしていました。
【篠塚】キモい、アイツはマジでキモい。今はやる気まったくないんで。めちゃくちゃファイトマネーが良くて、祭りのような興行ならちょっと考えますけど、全然レベルが違いすぎる。神戸大会の会場の外で会ったら、顔を近くにくっつけてきて、マジでキモかった。普段のRIZINの会場で会ったら頭を下げてくるのに、あん時は友達みたいのが15人くらいいたから、イキって近づいてきて。動画を回してて再生数を稼ぎたいだけだし、ここで何か言ってもコイツらのためにしかなんないから、何にも喋らないようにしました。近くで見たらマジで肌が汚すぎて、何かに感染しそうで本当にそれは怖かった（苦笑）。
■「井原良太郎は俺に勝てると思ってるならマジでヤバい。冨澤と接戦のヤツがどうやって勝つの？」
――BreakingDownの井原良太郎選手からも「俺がRIZINに出るなら篠塚との試合だけ」とアピールされているのは、ご存知ですか？
【篠塚】ホントに俺に勝てると思っているなら、マジでヤバいですね。勝てる訳ないじゃないですか、冨澤（大智）と接戦してるようなヤツが。どうやって俺に勝つの？
――動画では「10発くらっても1発で倒す」と宣言されていましたが…。
【篠塚】10発もいかない、3発くらいで失神させますよ（笑）。ジョリー以下のハナクソなんで、マジで。つーか、井原がカメラなしでジムに来るなら、やってあげたいですよ。「お前は弱いんだ」と分からせて、オープンフィンガーグローブでボコボコにしてやりたい。RIZINでやるレベルじゃないし、試合前のバイブスとか俺の気持ちがアガらないんで。だからジムで十分ですよ、カメラ持ってきたら没収するから。
――練習環境について、STILL THE GOATと「THE BLACK BELT JAPAN」が提携されたとお伺いしました。
【篠塚】向こうの人が練習に来てもらったり、丈がむこうに行ったりして。自分もこれから行くつもりで、レスリングでゴリゴリにやられます（苦笑）。仙台大会で赤田とやった井上聖矢選手も練習に来てくれて、練習の幅とか視野が広がりました。広島大会では俺がレスリングで漬けて極めちゃうかもしれないです（笑）。
――9月の『超RIZIN.5』では誰と対戦したいですか？
【篠塚】対戦相手は本当はイ・ジョンヒョンとやりたかったけど、ケガしたみたいで。誰がいいかな、ジョリーは……ファイトマネーがよかったらやってもいいかな（笑）。井原よりはまだジョリーの方がいいので、サクッと勝ってまたネックレスを増やそうかな。
――『超RIZIN.5』では平本蓮選手の復帰戦が決定していますが、対戦相手は誰がいいと思いますか？
【篠塚】とりあえず俺は萩原（京平）選手とかが、大阪だし盛り上がるんじゃないかと思ったんですけど、蓮は気持ちが乗らないみたいで。とりあえず、自分が広島でしっかりKOして、9月は久々に蓮と一緒に戦えることを楽しみにしています。
◆『abc presents RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』
7月18日／広島グリーンアリーナ
【決定対戦カード】
太田忍 vs. イリスベク・ティレノフ
ジョニー・ケース vs. 天弥
篠塚辰樹 vs. イ・ジェフン
芝宏二郎 vs. 遥心
カルシャガ・ダウトベック vs. 萩原京平
ほかオープニングファイト4試合
【参戦予定選手】
ダニー・サバテロ
ヒロヤ