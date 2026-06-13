婚活中の30代男性です。年収「500万円」と伝えたら、相手の反応が急に薄くなりました…。“平均程度”だと思っていましたが、結婚相手としては少ないのでしょうか？

30代男性の平均年収はいくら？ 国税庁の最新データから見る「年収500万円」の立ち位置

婚活中に「年収500万円」と伝えて相手の反応が薄くなると、自分の経済力に自信をなくしてしまうかもしれません。しかし、客観的なデータを見ると、年収500万円は決して低すぎる数字ではありません。

国税庁長官官房企画課が発表した「令和6年分民間給与実態統計調査」によると、日本の給与所得者の平均年収は478万円となっています。そのうち、男性全体の平均年収は587万円です。年齢階層別に見ると、30歳から34歳男性の平均年収は512万円、35歳から39歳男性の平均年収は574万円となっています。

このデータから見ると、30代前半であれば年収500万円は平均程度であり、30代後半であっても多少低い程度です。つまり、一般的な会社員の年収水準と比較すると、年収500万円は決して低い水準ではなく、過度に悲観する必要はないと考えられます。



婚活において女性が求める理想の年収ラインとは？

年収500万円にもかかわらず、なぜ婚活相手の反応が薄くなってしまったのでしょうか。その理由は、婚活市場における女性の「希望条件」と関係があると考えられます。

一般的に、婚活において女性が結婚相手に求める年収水準として、「年収500万円以上」がひとつの目安とされることがあります。お相手の女性にとって年収500万円は「条件をクリアしているものの、驚くほどの高年収ではない」という、いわば「普通の基準」だった可能性があります。

決してあなたを否定したわけではなく、他の条件（年齢や価値観など）を含めて総合的に見ていたため、反応が落ち着いて感じたのかもしれません。

また、都心部など住む地域によっては、生活コストを考慮してさらに高い年収を期待している方も一定数存在します。



年収に加えて伝えたい結婚生活への考え方

年収500万円という安定した収入がある30代男性の場合、婚活では年収だけでなく、結婚後の生活に対する考え方も重要なポイントになると考えられます。

現在は、夫婦一方の収入のみで家計を支える世帯よりも、夫婦で収入を得ながら生活する共働き世帯が一般的となっています。そのため、家事や育児に積極的に関わる姿勢や、パートナーの働き方やキャリアを尊重する考え方を持っていることは、結婚相手を探すうえでプラスに受け止められる可能性があります。

年収という条件だけでなく、結婚後の生活をどのように築いていきたいのかを具体的に示すことで、自身の考え方や価値観を相手に理解してもらいやすくなるでしょう。



まとめ

年収500万円は、30代男性の年収として決して低い水準ではなく、十分に結婚を考えられる収入水準といえます。しかし、婚活では年収の額だけで評価が決まるわけではありません。結婚後の生活に対する考え方や家事・育児への姿勢、価値観の一致なども重要な判断材料になります。

年収に過度にとらわれるのではなく、自身の安定した生活基盤や将来のパートナーと協力して家庭を築いていく姿勢を伝えることが、良い出会いにつながるでしょう。



出典

国税庁長官官房企画課 令和6年分民間給与実態統計調査 －調査結果報告－ II 1年を通じて勤務した給与所得者 2 平均給与（15ページ）、〔年齢階層別の平均給与〕（21ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー