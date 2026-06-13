全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、神奈川・葉山のピッツァ店『PIZZERIA CANA（カーナ）』です。

海辺の町でピッツァとともに春の気配を感じる

春の陽気に誘われて海辺の町でランチでも♪ なんて気分なら、足を運ぶべきはここ。森戸海岸からほど近い、葉山のピッツェリア『CANA』だ。

店主の西留さんはピエモンテからナポリまでイタリアを縦断して腕を磨いた実力派。小麦粉、チーズ、トマト缶などは可能な限りイタリア産、野菜は鎌倉や三浦半島の元気な地のものにこだわる。

ピッツァは季節限定を含め20種前後。平日ランチには鎌倉野菜のサラダが付いてうれしさ倍増だ。旬の野菜の力強く生き生きした味わいを楽しみつつ、いざ！

ルッコラ・生ハム（大）2950円（小）1750円※平日ランチは鎌倉野菜のサラダ付き

『PIZZERIA CANA（カーナ）』ルッコラ・生ハム （大）2950円、（小）1750円 ※平日ランチは鎌倉野菜のサラダ付き マルゲリータにベルギー産の生ハムと鎌倉で仕入れたパンチのあるルッコラをトッピング。小麦の風味豊かな生地がしかと受け止める

薪窯で焼かれたピッツァは、生地を20〜30時間寝かせて引き出した粉のミルキーさとモチモチ感がたまらない。重すぎず軽すぎず、絶妙な食べ心地だ。大小のサイズが用意され、お腹の空き具合で選びたい人にも、あれこれ味わいたい食いしん坊にもありがたい。

奥様が担当するドルチェやナチュラルワインも同じく、素材を生かした愛おしい味に癒される。

『PIZZERIA CANA（カーナ）』（左）マダム 西留みゆきさん （右）店主 西留健次郎さん

店主：西留健次郎さん、マダム：西留みゆきさん「旬の食材を使ったピッツァや料理もぜひ！」

『PIZZERIA CANA（カーナ）』

葉山『PIZZERIA CANA（カーナ）』

［店名］『PIZZERIA CANA（カーナ）』

［住所］神奈川県三浦郡葉山町堀内1003

［電話］046-884-9421

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、17時〜22時（21時LO）※日曜はランチ営業のみ

［休日］月

［交通］JR横須賀線逗子駅東口から京急バスで約15分、［森戸海岸］停留所から徒歩1分

撮影／西崎進也（ラルテ、ブルーナ、カーナ）、松田麻樹（パーレンテッシ）、取材／飯田かおる

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、レンコンがたっぷりのったピザ「サルシッチャ」の画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】爽やかなジェラートや選べるドルチェセットもおすすめ（8枚）