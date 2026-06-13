米軍の攻撃で殺害されたというエクトル・ルステンフォード・ゲレロ・フローレス被告/US Immigration and Customs Enforcement

（CNN）米国がテロ組織にも指定するベネズエラの麻薬カルテル「トレン・デ・アラグア」の最高幹部の一人が、米軍の攻撃によって殺害された。トランプ米大統領が12日に発表した。

トランプ氏は同日夜、自身のSNSトゥルース・ソーシャルへの投稿で「ニーニョ・ゲレロ」の名で知られるエクトル・ルステンフォード・ゲレロ・フローレス被告が「迅速かつ致命的な軍事攻撃」によって殺害されたと明らかにした。殺害の日時や場所については明言しなかったが、攻撃は「現在非常に良好な協力関係にあるベネズエラの友人たちと緊密に連携して実施された」と述べた。

投稿に添えられた動画には、緑色の屋根の建物が大規模な爆発によって生じた煙の中に消えていく様子が映っている。

昨年12月、ニューヨーク南部地区連邦検察局は、ゲレロ被告を米国内におけるテロ行為の命令、指揮、および実行支援の罪で起訴していた。

当時、ジェイ・クレイトン連邦検事は、ゲレロ被告を「トレン・デ・アラグアをベネズエラの刑務所ギャングから国際的なテロ組織へと変貌（へんぼう）させた首謀者」と評しており、米国政府は同被告の逮捕につながる情報に対して500万ドル（現在のレートで約8億円）の懸賞金をかけていた。