目指すのはリーチ、そしてツモ。Mリーグ創世記を支えた“リーチ超人”が再び強さを示した。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージH卓が6月12日に行われ、村上淳（最高位戦）がトップ・2着で首位通過を決めた。2位通過は御崎千結（協会）。

【映像】村上淳、大きな声で「リーチ！」からの跳満ツモ

第1試合は村上、鈴木たろう（赤坂ドリブンズ・最高位戦）、御崎、角葉子（RMU）の並びで開始。東1局、たろうに満貫をツモられ村上は親被り。東2局は中をポンしてカン6筒待ちのテンパイ。御崎から親リーチがかかるも、村上が先にツモ。1500点の加点に成功した。

村上の真骨頂が見られたのは東3局。ドラ五万を雀頭にしてペン七万待ち、789三色同順で「リーチ！」。河には四万が置かれており、出アガリも期待できるこの手。村上はしっかりツモリ上げ、リーチ・ツモ・三色同順・赤・ドラ2の1万2000点を入手した。

南1局1本場、たろうへ2600点（＋300点）を放銃して2着目に転落。しかし南2局、たろうが角へ3900点を放銃すると再びトップ目へ。3着までわずか1300点差という僅差で迎えたオーラス、たろうが御崎へ2600点を放銃して試合終了。村上が逃げ切りを決めた。試合後は東3局の跳満を振り返り、「（入り目の）7筒を引けちゃったのが大きかった」とコメント。「まだ途中なので浮かれることはないですが、2戦目もしっかり打ちたい」と気合を込めて語った。

第2試合は角、御崎、たろう、村上の並びで開始。東1局にたろうが御崎から満貫をロン。東2局は御崎が親跳満をツモり、村上は角と同点の4着目に落ちてしまう。それでも東2局1本場、村上はたろうからリーチ・一発・ドラ・裏ドラの8000点を入手し2着へ浮上。東4局は御崎が親跳満をツモ。さらに南2局1本場は御崎がたろうから親跳満をロン。第1試合で4着だった御崎がダントツとなったことで、村上の勝ち上がりがほぼ確定的となる。南3局はたろうの親を蹴る平和・赤の2000点を御崎からロン。これが決定打となり、首位で1stステージを通過した。

試合後は第2試合、南2局1本場をキーポイントとして振り返り「御崎選手が親番で、たろうさんからインパチをアガってくれた。あれでホッとして、あとは逃げ切って1位通過したいなと。あそこまではラスになった時にマクられるパターンがあったので」と説明。最後は「赤入りルールも練習しているので、しっかり打てたと思います」と満足げに語った。

3rdステージでは勝又健志（EX風林火山・連盟）、近藤誠一（最高位戦）と対戦。Mリーグ時代に鎬を削った相手との再戦に、ファンも「めちゃおもしろそう」「濃い卓だな」「え、めっちゃ見たい」「頑張ってね！ずんたん」と期待を寄せていた。

【第1試合結果】

1着 村上淳（最高位戦）3万1100点／＋51.1

2着 角葉子（RMU）3万点／＋10.0

3着 鈴木たろう（赤坂ドリブンズ・最高位戦）2万7200点／▲12.8

4着 御崎千結（協会）1万1700点／▲48.3

【第2試合結果】

1着 御崎千結（協会）6万9200点／＋89.2

2着 村上淳（最高位戦）2万1800点／＋1.8

3着 角葉子（RMU）1万2500点／▲27.5

4着 鈴木たろう（赤坂ドリブンズ・最高位戦）−3500点／▲63.5

【最終結果】

1位 村上淳（最高位戦）＋52.9

2位 御崎千結（協会）＋40.9

3位 角葉子（RMU）▲17.5

4位 鈴木たろう（赤坂ドリブンズ・最高位戦）▲76.3

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

