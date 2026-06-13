列席者1000人超の豪華な結婚披露宴先月を開いたばかりの、歌舞伎界俳優の中村橋之助(30)と元乃木坂46の能條愛未(31)夫妻が14日のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」(日曜、後0・55)の番組55周年記念1時間スペシャルに登場した。



【写真】母・三田寛子が若い！美人過ぎる！お宮参りする邦生ちゃん（橋之助）、宗生ちゃん（福之助）にキュン

2021年のミュージカル「ポーの一族」での出会いからプロポーズ、両親である中村芝翫と三田寛子の反応まで語られた。また実は甘えん坊だという橋之助の家庭での様子も明かされた。



橋之助は出演にあたり「日本中で誰でも知る番組ですので今の僕たちにぴったりで楽しみとみなさん仰ってました」と周囲の反応を明かした。能條も「新婚さん出るの!?絶対観る！」という反応ばかりで驚いたという。「皆様が嬉しそうに言ってくださるので『新婚さんいらっしゃい！』という番組がいかに古くから皆様に愛されてきた長寿番組という事をより実感しました！」と語った。



また実際の収録で橋之助は「どんなOAになってるのかドキドキです！お二人に楽しくお話を引き出していただいて楽しい収録でした。」とMCの藤井隆と井上咲楽に感謝。能條も「すごく温かい雰囲気だったので、ついつい余計な事を話してしまっていないか心配ですが、私達の共通の友人や、橋之助さんと同年代の歌舞伎役者の皆様方にもご出演していただいて、様々な視点からの愛あるコメントをたくさんいただきました」とVTR出演した中村米吉、尾上右近らに感謝した。



「歌舞伎は伝統芸能ですがエンターテイメントです！普段はこんな僕が、歌舞伎の舞台では歌舞伎役者として違う姿をお見せしています！番組を見ていただいた方々に舞台に立ってる僕も見たい！と思っていただける機会になれればうれしいです」と橋之助。能條も「私達の仲の良さが伝わってくれたら嬉しいです。今回は1時間スペシャルという事で、この記念すべきタイミングで出演できて、大変ありがたいです。是非ご覧ください！」とアピールしていた。



（よろず～ニュース編集部）