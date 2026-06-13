68歳・つまみ枝豆、妻・江口ともみと結婚30周年を報告 当時のウエディングショット添え「長きに渡ってこんなにわがままでいい加減な男と一緒にいてくれてありがとう」
お笑い芸人で芸能事務所の代表取締役も務めるつまみ枝豆（68）が11日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの江口ともみ（58）と結婚30周年を迎えたことを報告し、結婚式当時の写真を添えて、妻への感謝をつづった。
【写真】「たまらなくエモい」結婚式当時の“モノクロ”写真を披露したつまみ枝豆
枝豆は「本日6月11日は結婚記念日 我々夫婦の30回目の記念日であります。世間ではパール婚と言うらしい 毎年思うし、口に出しても言うけど 本当にあっという間の30年 でもいろんな事もあった」と報告。
続けて「かぁさん、長きに渡ってこんなにわがままでいい加減な男と一緒にいてくれてありがとう。とぉさんは本当に幸せです。今後も金婚式まで一緒に頑張っていこうね」「以前 俺がかぁさんに生まれ変わっても一緒になれるかな〜なんて言ったら『絶対一緒になるし、別々に生まれ変わっても必ずとぉさんを見つけるからね』と言ってくれた。本当に嬉しかったなぁ〜その言葉だけで充分だよ」「去年はおふくろが旅立ち 今年に入ってすぐ義兄が亡くなり相当落ち込んでた俺を一生懸命支えてくれた かぁさん これからもいろんなことがあるだろうけどまたしばらくの間、よろしくお願いします」と妻への思いをつづった。
また、妻の江口も同日にインスタを更新。夫婦ショットを添え、「あっという間の30年 楽しい事も辛い事も一緒に過ごしてきて やっぱりとおさんといると安心するなと改めて感じる日々でございます これからもお互い支え合って、笑顔で過ごしていこうね とおさん」と仲むつまじいメッセージをつづった。
これらの投稿にファンからは「お写真だけでなく、心から想い合っている会話を拝見して素敵なご夫婦だなあ〜とあらためて実感しました」「幸せそうなお2人を見るのが幸せです」「文章が泣けてきます これからもご夫妻仲良くお元気でいて下さい」「モノクロームの御二人がたまらなくエモい」「おめでとう御座います永遠のラブラブ夫婦」など、温かい祝福の声が寄せられている。
【写真】「たまらなくエモい」結婚式当時の“モノクロ”写真を披露したつまみ枝豆
枝豆は「本日6月11日は結婚記念日 我々夫婦の30回目の記念日であります。世間ではパール婚と言うらしい 毎年思うし、口に出しても言うけど 本当にあっという間の30年 でもいろんな事もあった」と報告。
また、妻の江口も同日にインスタを更新。夫婦ショットを添え、「あっという間の30年 楽しい事も辛い事も一緒に過ごしてきて やっぱりとおさんといると安心するなと改めて感じる日々でございます これからもお互い支え合って、笑顔で過ごしていこうね とおさん」と仲むつまじいメッセージをつづった。
これらの投稿にファンからは「お写真だけでなく、心から想い合っている会話を拝見して素敵なご夫婦だなあ〜とあらためて実感しました」「幸せそうなお2人を見るのが幸せです」「文章が泣けてきます これからもご夫妻仲良くお元気でいて下さい」「モノクロームの御二人がたまらなくエモい」「おめでとう御座います永遠のラブラブ夫婦」など、温かい祝福の声が寄せられている。