元気いっぱいの笑顔を見れば、誰でも応援したくなるはずだ。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージG卓が6月12日に行われ、逢川恵夢（EARTH JETS・協会）が首位通過で3rdステージへのジャンプアップに成功した。2位通過は元KONAMI麻雀格闘倶楽部の藤崎智（連盟）。

【映像】逢川恵夢、1位通過をもぎ取る会心の満貫

第1試合は東家から藤崎、逢川、羽月まりえ（最高位戦）、浅井堂岐（セガサミーフェニックス・協会）。逢川は東1局、浅井から2600点をアガり先制。その後は浅井がリードするも、逢川は東4局1本場にリーチ・西・赤・ドラの8000点をツモ。これでトップ目に立つ。南1局も満貫をツモ、南2局の親番で6000点のツモと、大きくリードを広げた。しかし南3局2本場、さらに南4局にも藤崎に跳満をツモられ、惜しくも2着で終了した。

第2試合は東家から藤崎、羽月、浅井、逢川という並びで開始。東1局は浅井が満貫ツモ、東2局は羽月が親満貫を浅井からロンと、高打点の応酬。逢川のチャンスは東4局。浅井がオタ風の南をポンし、マンズの混一色模様。ここに対して逢川は1・4索待ちの平和・ドラをテンパイし、リーチを敢行した。浅井が一発で4索を掴み、逢川はリーチ・一発・平和・ドラの1万2000点を入手した。

これでトップ目に立った逢川。その後も僅差の戦いが続いたが、南4局の親番を流局で終えて逃げ切った。対局を終えると、カメラの前で長い髪をふんわりとなびかせ、チームの決めポーズと共に満面の笑みを浮かべた。

試合後のインタビューでは「1戦目で派手なマクられ方をしてしまいました。今年は1位通過と2位通過で価値が違うので、1戦目からどうしてもトップを取りたいと思っていました。『さすが藤崎さん、強すぎる！』と思っていました」とコメント。

逢川は最後にファンへ「今までのMトーナメントでは、1stステージを通過することができなかった。3度目の正直ということで、3rdステージに行くことができて大変うれしいです！」と笑顔でメッセージ。ファンからは「むーこおめでとう！！」「来期は期待できそうやなあ頼むよ！」「ナイス1位通過！」と称賛の声が上がった。

協会の女流雀王を通算5期獲得し、唯一の永世女流雀王である逢川。今秋開幕のMリーグで活躍するためにも、ここでの躍進に期待が高まっている。

【第1試合結果】

1着 藤崎智（連盟）4万1500点／＋61.5

2着 逢川恵夢（EARTH JETS・協会）3万8700点／＋18.7

3着 浅井堂岐（セガサミーフェニックス・協会）1万5100点／▲24.9

4着 羽月まりえ（最高位戦）4700点／▲55.3

【第2試合結果】

1着 逢川恵夢（EARTH JETS・協会）2万9400点／＋49.4

2着 浅井堂岐（セガサミーフェニックス・協会）2万5900点／＋5.9

3着 羽月まりえ（最高位戦）2万4700点／▲15.3

4着 藤崎智（連盟）2万点／▲40.0

【最終結果】

1位 逢川恵夢（EARTH JETS・協会）＋68.1

2位 藤崎智（連盟）＋21.5

3位 浅井堂岐（セガサミーフェニックス・協会）▲19.0

4位 羽月まりえ（最高位戦）▲70.6



※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

