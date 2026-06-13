お笑いコンビ、ウエストランドの河本太（42）が12日、東京・東銀座の時事通信ホールで「タイタンライブ」にピンで出演した。

相方の井口浩之（43）はW杯の仕事で、この日にアメリカに向けて出発。河本が1人でネタを披露した。

野球の審判のプロテクターを身に着け、牙のメイクをした河本は「我が輩は“アンパイアバンパイア”。貴様ら、人間の血を吸って生きている。だが、最近はまずい。それはストレスのせい。アウトかセーフが、俺様がジャッジしてやる」と話した。

そして「スッピンのコウメ太夫は、何年か前に乗せてもらったことがあるけど、運転が荒い。そして車間距離が近い。死ぬかと思ったからアウト」などとネタを披露。

最後は「最近の風俗嬢はパイパンが多い。これはアウトだ」と下ネタ。「我が輩はありのままの方が好きだ。でも、手で隠すと、これはストライク」と締めくくった。

相方不在をピンネタでしのいだ河本だが、エンディングで爆笑問題の田中裕二（61）から「お前がアウト、セーフなんて、なんで決められるんだ」とツッコミ。さらに太田光（61）から「なぜ車間距離のネタを選んだ」と、2年前に酔っぱらってタクシーを蹴ってトラブルになったことをイジられた。そして、田中から「大体、車ネタはダメなんだよ」ととどめを刺された。