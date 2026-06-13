【LITTLE NIGHTMARES めじるしアクセサリー】 6月第1週 発売 価格：各400円

「LITTLE NIGHTMARES めじるしアクセサリー」より「シックス」

バンダイは、ガシャポン「LITTLE NIGHTMARES めじるしアクセサリー」を6月第1週に発売する。全5種類あり、価格は各400円。

サスペンスアドベンチャー「リトルナイトメア」シリーズに登場するキャラクターたちがめじるしアクセサリーで再登場。「シックス」、「モノ」、「アローン」、「ロゥ」、「ノーム」の5種類がラインナップされており、ペットボトルや傘の取っ手などさまざまな場所にめじるしとして付けられる。

「モノ」

「アローン」

「ロゥ」

「ノーム」

※この商品は再販商品です。2025年10月に発売した商品と同じものです。

※発売時期は地域や店舗によって異なる場合があります。

Little NightmaresTM & (C)BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.