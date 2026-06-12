南海キャンディーズ、圧巻の新ネタ漫才 太田光が山里の赤メガネ投げる
お笑いコンビ・南海キャンディーズが12日、都内で行われた『タイタンライブ』6月公演に出演。タイタンライブのために、新たにネタをおろして、圧巻の漫才を披露した。
【写真たくさん】一部始終！太田光がさり気なく山里亮太のメガネを取って投げるまで
南海キャンディーズといえば、TBSラジオ『JUNK』（深1：00）の火曜を爆笑問題、水曜を山里亮太が担当。『JUNK』の翌日予告で、太田光が「山里！お前の子ども預かるから」と呼びかけるのが恒例となっているが、この日の漫才冒頭で、しずちゃんが「子ども、太田さんに預けたん？」とボケると、会場がドッと沸いた。
その後、エンディングトークでは、同じく恒例となっている太田が山里のメガネを投げるくだりも再現。同じ型のメガネが残り2本しかない山里は「怒り方がわからないけど、なんでそんなうまいの！」と太田に呼びかけて、笑いを誘った。さらに「子どもを預かる」ネタについて、山里が「1回（蒼井優に）聞いてみたんです。『太田さんが預かるって言っているから、預けてみる？』って。そうしたら遠くを見ながら『ちょっと嫌かも』と言っていました」と笑わせていた。
1996年より2ヶ月に1度、東京銀座で行われる『タイタンライブ』。爆笑問題をはじめ、人気芸人達による同ライブは2009年より、リピート無し、一度限り、『爆笑問題with タイタンシネマライブ』として、全国のTOHOシネマズ系映画館全27館にて同時生中継している。今回は今年3月にグランドオープンしたばかりのTOHOシネマズ大井町にて特別上映が決定し、全28館での上映となった。
同ライブにはそのほか、爆笑問題、キュウ、シティホテル3号室、ネコニスズ、河本太（ウエストランド）、脳みそ夫、あさひ、まんじゅう大帝国、春とヒコーキ、藤元達弥、レーズンダイナマイト、ゲストに南海キャンディーズ、三四郎、豆鉄砲、サルベース、BOOMER＆プリンプリンが登場した。
【写真たくさん】一部始終！太田光がさり気なく山里亮太のメガネを取って投げるまで
南海キャンディーズといえば、TBSラジオ『JUNK』（深1：00）の火曜を爆笑問題、水曜を山里亮太が担当。『JUNK』の翌日予告で、太田光が「山里！お前の子ども預かるから」と呼びかけるのが恒例となっているが、この日の漫才冒頭で、しずちゃんが「子ども、太田さんに預けたん？」とボケると、会場がドッと沸いた。
1996年より2ヶ月に1度、東京銀座で行われる『タイタンライブ』。爆笑問題をはじめ、人気芸人達による同ライブは2009年より、リピート無し、一度限り、『爆笑問題with タイタンシネマライブ』として、全国のTOHOシネマズ系映画館全27館にて同時生中継している。今回は今年3月にグランドオープンしたばかりのTOHOシネマズ大井町にて特別上映が決定し、全28館での上映となった。
同ライブにはそのほか、爆笑問題、キュウ、シティホテル3号室、ネコニスズ、河本太（ウエストランド）、脳みそ夫、あさひ、まんじゅう大帝国、春とヒコーキ、藤元達弥、レーズンダイナマイト、ゲストに南海キャンディーズ、三四郎、豆鉄砲、サルベース、BOOMER＆プリンプリンが登場した。