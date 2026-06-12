スペースXのIPO（新規株式公開）が、いよいよ目前に迫ってきた。公開価格は1株135ドル（約2万1600円）、上場予定日は2026年6月12日だ。前回記事「『まさか日本でも買えるなんて！』イーロン・マスクのスペースX IPO 日本人も楽天・SBI・みずほで争奪戦に参戦可能！」でも紹介した通り、日本ではみずほ証券、楽天証券、SBI証券の3社で申し込みできるようになる見通しだ。気になるのは、「このIPOは本当に申し込んでいいのか」「公開価格は割高ではないのか」「上場後はどう動くべきか」という3点だろう。IPOに詳しいザイアナリストの小林大純さんと、米国株のプロ、マンハッタン・グローバル・フィナンシャルCEOの森崇さんに解説してもらった。（今村光博、ダイヤモンド・ザイ編集部）

※本記事の内容は2026年6月9日時点。1ドルは160円で計算。IPO時期や想定時価総額、個人投資家向け配分などは取材時点の観測に基づくため、実際の上場時期や条件は変更される可能性がある。

日本での売出額は最大4000億円！

個人投資家にも当選チャンスあり

史上最大級のIPOとして注目を集めるスペースX（ティッカー：SPCX）の上場が目前に迫っている。想定時価総額は約1兆7764億ドル（約283兆2000億円）、公開価格は1株135ドル（約2万1600円）。スペースXは約5億5555万株を新規発行し、そのうち約1481万〜1851万株を日本国内で募集する。国内の募集額は、投資家の需要が強かったことから、最大20億ドル（約3200億円）から20億〜25億ドル（約3200億〜4000億円）に引き上げられた。日本ではSBI証券、楽天証券、みずほ証券を通じて申し込める。

「スペースXほど注目を集めるIPOなら、『どうせ当たらない』と思う人も多いでしょう。ただ、日本国内での売出し金額は最大4000億円規模です。規模の大きさを考えると、当選のチャンスはある」（小林さん）

一方で、募集規模が大きいことは、上場後の株価にとって必ずしもプラスとは限らない。

「公開時点で多くの投資家の需要を吸収してしまうため、上場後に市場で新たに入る買い注文が少なくなるかもしれません。また、一定の売りも出るとみられるため、上場後に需給がやや緩む点は気になります」（小林さん）

IPOは申し込む価値あり！

ただし初値後は利益確定も選択肢

では、スペースXのIPOには申し込むべきなのか。小林さんは「参加する価値は十分ある」とみている。

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