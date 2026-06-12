夏の定番アイテムのTシャツですが、大人世代は少しラフに見えすぎるシーンも。そんなときに頼れる、ユニクロの「UVカットクルーネックセーター」のサイズ選びや、3つの着こなしアイデアを紹介します。教えてくれるのは、インスタグラムで大人に似合うシンプルコーディネートを発信するなつきさん（50代）です。

Tシャツよりキレイめに仕上がる名品トップス

夏はTシャツを着る機会が増えますが、合わせ方によってはカジュアルに見えすぎてしまうことも。ラクさは欲しいけれど少しきちんと見せたい日には、ユニクロの「UVカットクルーネックセーター」（1290円）が便利です。

シンプルなクルーネックのデザインで、Tシャツ感覚でさらっと着られるのに、ほどよくキレイめな印象にまとまります。UVカット機能つきなので、日差しが気になる季節にも取り入れやすい1枚。洗える素材なので、汗をかきやすい時季にも気兼ねなく着られるのも魅力です。

【左】ブラックは同色のパンツを合わせて上品なワントーンコーデに。

〈着用アイテム〉

・セーター：ユニクロ（UVカットクルーネックセーター）

・パンツ：ユニクロ（リネンブレンドストレートパンツ）

・バッグ：レトラ

・スニーカー：アディダス

【右】デニムに合わせてもラフになりすぎず、大人のカジュアルスタイルが完成します。

〈着用アイテム〉

・セーター：ユニクロ（UVカットクルーネックセーター）

・パンツ：ユニクロ（ストレートジーンズ）

・バッグ：東京百花

・スニーカー：アディダス

ワンサイズ上げると、体のラインを拾いにくい

私は少しゆとりを出したいので、ワンサイズ上をチョイス。身長167cmでXLサイズを着ています。1枚でも体のラインを拾いすぎないのがうれしいポイントです。

ほどよく体が泳ぐサイズ感だと、品よく見えるように感じます。前だけ軽くインすると、腰まわりを全部出さずにバランスが取りやすいです。

グレーのセーターには、同系色のタックワイドパンツを合わせました。上下をグレーでまとめることで、やわらかい雰囲気に。ベルトやバッグでアクセントを加えると、シンプルな着こなしものっぺり見えにくくなります。

〈着用アイテム〉

・セーター：ユニクロ（UVカットクルーネックセーター）

・パンツ：ユニクロ（タックワイドパンツ）

・バッグ：レトラ

・スニーカー：アディダス

アンサンブルで着ると、きちんと感がアップ

このセーターを選んだ理由のひとつが、同素材のカーディガンとアンサンブルで着られることです。

1枚で着てもキレイめに見えますが、カーディガンを合わせると、よりきちんと感が出ます。冷房が気になる室内では羽織りとして使えて、肩かけするとコーデのアクセントに。グレーのパンツと合わせると派手になりすぎず、大人にも取り入れやすい雰囲気にまとまります。

〈着用アイテム〉

・セーター：ユニクロ（UVカットクルーネックセーター）

・カーディガン：ユニクロ（UVカットクルーネックカーディガン）

・パンツ：ユニクロ（イージータックパンツ）

・バッグ：東京百花

・スニーカー：アディダス（サンバ）

夏の服は、涼しさやラクさを優先したくなります。でも、ほんの少しきちんと見せたい日や、Tシャツだとカジュアルすぎると感じる日もあります。そんなとき、Tシャツ以外の選択肢があると、コーデの幅が広がります。

ユニクロの「UVカットクルーネックセーター」は、気負わず着られるのに、大人の夏コーデを自然に整えてくれるアイテム。手もちのデニムやワイドパンツに合わせるだけでも雰囲気が変わるので、毎日の着こなしに取り入れやすいと思います。

無理におしゃれをがんばるのではなく、いつもの服を少しキレイめに見せたい日に、1枚あると頼れるトップスです。