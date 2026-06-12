ジェイ・エス・ビー <3480> [東証Ｐ] が6月12日大引け後(19:30)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比10.4％増の85億円に伸び、通期計画の87.3億円に対する進捗率は97.4％に達し、5年平均の91.8％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常損益は2.2億円の黒字(前年同期は3.5億円の赤字)に浮上する計算になる。



同時に、TOBに伴い、従来115円としていた今期の期末一括配当を見送る方針とした。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比4.9％増の88.2億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の31.4％→30.6％に低下した。



株探ニュース