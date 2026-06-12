「オリックス−阪神」（１２日、京セラドーム大阪）

演歌歌手の水森かおり（５２）が１２日、試合前の国歌独唱を務めた。

純白ドレスに身を包んでホームベース側に登場した水森。さすが演歌歌手といった芯の通った歌声で堂々と歌い上げた。プロ野球の国歌独唱は２０１０年に仙台の楽天対ロッテ戦で行って以来、２度目。紅白２３年連続出場、これまで４５都道府県の１７３曲を歌い続けてきた百戦錬磨の“ご当地ソングの女王”でも、やや緊張の面持ちを浮かべていたが、大役を果たし終えて「皆さんの反響がダイレクトに伝わってくる感じで。いいパワーをいただけたような感じがします」とホッとした表情で振り返った。

国歌独唱後は取材に応じた。記者から意地悪な質問が飛び、窮地に陥る場面も。東京都出身の水森に「巨人ファンですよね？阪神は応援できます？」と少し意地悪な問いかけが飛んだ。阪神に巨人、両球団のファンは熱量が高いことで知られているだけに、うかつな発言は危険。「いやいや、違います。いえ、違いますといったらあれですけど…」と一瞬目が泳いだ。

言葉を詰まらせながら「みんな、頑張れ（の気持ち）」と精いっぱいに補足。別の記者から「全国に公演に行くから」と助け舟が出されると、「そうなんです！。それこそ宮城に行くと楽天（頑張れ）という感じになるし」と乗りかかる形で、自身が“ご当地ソングの女王”であることを生かしながら、何とか切り抜けていた。