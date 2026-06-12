元和牛・川西賢志郎が大臣秘書役 比嘉愛未主演の医療ドラマ『ファーストクライ』追加キャスト4人決定
7月8日スタートの比嘉愛未主演ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の追加キャストとして、徳永えり、川西賢志郎、遠山俊也、優希美青の出演が決定した。
【写真】ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』主演の比嘉愛未
本作は、華やかなセレブ病院を舞台に、母と子の命を守る母子救命救急班の奮闘を描くメディカル・エンターテインメント。片耳に難聴を抱えながらも卓越した技術を持つ産婦人科医・光井明希が率いるチームが、危機に瀕した命に向き合い、“最後の砦”として救命に挑む。
徳永が演じるのは、未受診などの事情を抱えた妊婦を支援するNPO法人「HOME うぶごえ」の代表・羽鳥美咲。光井の学生時代からの親友でもある羽鳥は、たびたび居酒屋で光井の相談相手となる。光井とは異なる立場から妊娠に悩む女性たちをサポートし、光井が公私ともに信頼を寄せる人物だ。
徳永は「『予期せぬ妊娠』や『DV・性被害』、そして『経済的困窮』など、さまざまな事情を抱え、ひとりで出産を迎える女性が多くいます。この作品を通して、そうした現実を知っていただき、少しでも救われる心や命が増えることを願いながら、私自身も真摯に向き合っていきたいと思っています」とコメントを寄せた。
作品ごとにまったく異なる表情を見せ、ドラマには欠かせない実力派俳優の徳永。光井と共に母子を支えていく姿に期待が高まる。
川西が演じるのは、厚生労働大臣の秘書を務める磯崎修一。聖フィオナ病院の院長・神谷玲子（真矢ミキ）の政界進出の噂を聞き、その動向を気にしている。神谷院長が立ち上げた母子救命プロジェクトの実態を探るため、母子救命救急班のとある人物に接触を図る。
川西は「一見、華やかな経歴を歩んできたような磯崎修一が内に秘めた感情を、どうやって表現するのか。抑えながら、滲み出てしまいながら、時には思い切りぶつけながら。そんな人物をドラマの中に存在させられたらと考えながら、撮影を続けていきます」と意気込みを語った。
お笑いコンビ・和牛の解散後、数々のドラマに出演し、俳優としても高い評価を受けている川西。そんな川西が演じる磯崎と神谷院長の関係が、どのように展開していくのか注目だ。
遠山が演じるのは、聖フィオナ病院の産婦人科部長・姫島義保。利益重視の事なかれ主義で、母子救命プロジェクトには否定的。しかし気が弱いため、結局は神谷院長に逆らえない。リスクの高い未受診妊婦を受け入れる光井にも日々頭を悩ませている。
遠山は「私演じる姫島がそのチームに入れるかどうかはさておき、赤ちゃんを愛おしく思う気持ちは人類の普遍です、観ていただけたら平和に近づけます！」と作品をアピールした。
優希が演じるのは、神谷院長の愛娘であり、新生児科医・富永航（濱正悟）の妻・富永香織。夫とは正反対の朗らかな性格だが、夫婦関係は良好。現在、待望の第1子を妊娠中だ。
優希は「命に関わる現場だからこそ生まれる葛藤や優しさ、人との絆が丁寧に描かれていて、私自身、台本を読むたびに胸がいっぱいになり、うるうるしてしまうこともありました。たくさんの方にこの作品の温かさや希望が届いたら嬉しいです」と期待を込めた。
水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』は、日本テレビ系にて7月8日より毎週水曜22時放送。
※追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■羽鳥美咲役・徳永えり
今回、NPO団体代表・羽鳥美咲を演じさせていただきます。赤ちゃんや母親に関する悲しいニュースが報道された時、その背景について考えたことはありますか？ 「予期せぬ妊娠」や「DV・性被害」、そして「経済的困窮」など、さまざまな事情を抱え、ひとりで出産を迎える女性が多くいます。この作品を通して、そうした現実を知っていただき、少しでも救われる心や命が増えることを願いながら、私自身も真摯に向き合っていきたいと思っています。
■磯崎修一役・川西賢志郎
磯崎修一役の川西賢志郎です。産科医療の現場で、目まぐるしく展開されるドラマ。そのドラマの水面下で進行していく別のストーリーと思惑。一見、華やかな経歴を歩んできたような磯崎修一が内に秘めた感情を、どうやって表現するのか。抑えながら、滲み出てしまいながら、時には思い切りぶつけながら。そんな人物をドラマの中に存在させられたらと考えながら、撮影を続けていきます。
■姫島義保役・遠山俊也
「ファーストクライ」、素敵で平和な響き…と思いました。しかし脚本を読んでいくと「産声」を聞くためには多くの立場の人々の並々ならぬ努力、葛藤、衝突があるということを突きつけられました。決して一枚岩でない継ぎ接ぎだらけのチームが、母子の命の為に、という心の奥底の共通項だけで難題に立ち向かう様は本当に胸を打たれます。私演じる姫島がそのチームに入れるかどうかはさておき、赤ちゃんを愛おしく思う気持ちは人類の普遍です、観ていただけたら平和に近づけます！
■富永香織役・優希美青
富永香織役を演じさせていただきます、優希美青です。香織は母からたくさんの愛情を受けて育った、とても素直で天真爛漫な女の子です。命に関わる現場だからこそ生まれる葛藤や優しさ、人との絆が丁寧に描かれていて、私自身、台本を読むたびに胸がいっぱいになり、うるうるしてしまうこともありました。たくさんの方にこの作品の温かさや希望が届いたら嬉しいです。ぜひご覧ください。
【写真】ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』主演の比嘉愛未
本作は、華やかなセレブ病院を舞台に、母と子の命を守る母子救命救急班の奮闘を描くメディカル・エンターテインメント。片耳に難聴を抱えながらも卓越した技術を持つ産婦人科医・光井明希が率いるチームが、危機に瀕した命に向き合い、“最後の砦”として救命に挑む。
徳永は「『予期せぬ妊娠』や『DV・性被害』、そして『経済的困窮』など、さまざまな事情を抱え、ひとりで出産を迎える女性が多くいます。この作品を通して、そうした現実を知っていただき、少しでも救われる心や命が増えることを願いながら、私自身も真摯に向き合っていきたいと思っています」とコメントを寄せた。
作品ごとにまったく異なる表情を見せ、ドラマには欠かせない実力派俳優の徳永。光井と共に母子を支えていく姿に期待が高まる。
川西が演じるのは、厚生労働大臣の秘書を務める磯崎修一。聖フィオナ病院の院長・神谷玲子（真矢ミキ）の政界進出の噂を聞き、その動向を気にしている。神谷院長が立ち上げた母子救命プロジェクトの実態を探るため、母子救命救急班のとある人物に接触を図る。
川西は「一見、華やかな経歴を歩んできたような磯崎修一が内に秘めた感情を、どうやって表現するのか。抑えながら、滲み出てしまいながら、時には思い切りぶつけながら。そんな人物をドラマの中に存在させられたらと考えながら、撮影を続けていきます」と意気込みを語った。
お笑いコンビ・和牛の解散後、数々のドラマに出演し、俳優としても高い評価を受けている川西。そんな川西が演じる磯崎と神谷院長の関係が、どのように展開していくのか注目だ。
遠山が演じるのは、聖フィオナ病院の産婦人科部長・姫島義保。利益重視の事なかれ主義で、母子救命プロジェクトには否定的。しかし気が弱いため、結局は神谷院長に逆らえない。リスクの高い未受診妊婦を受け入れる光井にも日々頭を悩ませている。
遠山は「私演じる姫島がそのチームに入れるかどうかはさておき、赤ちゃんを愛おしく思う気持ちは人類の普遍です、観ていただけたら平和に近づけます！」と作品をアピールした。
優希が演じるのは、神谷院長の愛娘であり、新生児科医・富永航（濱正悟）の妻・富永香織。夫とは正反対の朗らかな性格だが、夫婦関係は良好。現在、待望の第1子を妊娠中だ。
優希は「命に関わる現場だからこそ生まれる葛藤や優しさ、人との絆が丁寧に描かれていて、私自身、台本を読むたびに胸がいっぱいになり、うるうるしてしまうこともありました。たくさんの方にこの作品の温かさや希望が届いたら嬉しいです」と期待を込めた。
水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』は、日本テレビ系にて7月8日より毎週水曜22時放送。
※追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■羽鳥美咲役・徳永えり
今回、NPO団体代表・羽鳥美咲を演じさせていただきます。赤ちゃんや母親に関する悲しいニュースが報道された時、その背景について考えたことはありますか？ 「予期せぬ妊娠」や「DV・性被害」、そして「経済的困窮」など、さまざまな事情を抱え、ひとりで出産を迎える女性が多くいます。この作品を通して、そうした現実を知っていただき、少しでも救われる心や命が増えることを願いながら、私自身も真摯に向き合っていきたいと思っています。
■磯崎修一役・川西賢志郎
磯崎修一役の川西賢志郎です。産科医療の現場で、目まぐるしく展開されるドラマ。そのドラマの水面下で進行していく別のストーリーと思惑。一見、華やかな経歴を歩んできたような磯崎修一が内に秘めた感情を、どうやって表現するのか。抑えながら、滲み出てしまいながら、時には思い切りぶつけながら。そんな人物をドラマの中に存在させられたらと考えながら、撮影を続けていきます。
■姫島義保役・遠山俊也
「ファーストクライ」、素敵で平和な響き…と思いました。しかし脚本を読んでいくと「産声」を聞くためには多くの立場の人々の並々ならぬ努力、葛藤、衝突があるということを突きつけられました。決して一枚岩でない継ぎ接ぎだらけのチームが、母子の命の為に、という心の奥底の共通項だけで難題に立ち向かう様は本当に胸を打たれます。私演じる姫島がそのチームに入れるかどうかはさておき、赤ちゃんを愛おしく思う気持ちは人類の普遍です、観ていただけたら平和に近づけます！
■富永香織役・優希美青
富永香織役を演じさせていただきます、優希美青です。香織は母からたくさんの愛情を受けて育った、とても素直で天真爛漫な女の子です。命に関わる現場だからこそ生まれる葛藤や優しさ、人との絆が丁寧に描かれていて、私自身、台本を読むたびに胸がいっぱいになり、うるうるしてしまうこともありました。たくさんの方にこの作品の温かさや希望が届いたら嬉しいです。ぜひご覧ください。