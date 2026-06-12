BTS、新曲「Come Over」音源リリース ARMYへの想いを重ねた楽曲 デビュー13周年記念イベント『BTS FESTA』開催中
7人組グループ・BTSが12日午後1時、新曲「Come Over」の音源をリリースした。
【画像】BTSの新曲「Come Over」、ジャケ写
同曲は、4月3日に発売されたThe 5th Album『ARIRANG』（Deluxe Vinyl）に収録されていた新曲で、「2026 BTS FESTA」の期間に合わせて音源が公開された。
「Come Over」は SUGAがプロデュースに参加し、RMとj-hopeもクレジットに名を連ねた。スタジアム・アンセムとポップジャンルが融合し、空間を感じられるシンセサイザーと響きのあるボーカルが壮大な雰囲気を醸し出している。道に迷ったような気持ちになる瞬間でも、変わらず最終的に「君」を探し求める心を歌っている。
さまよいの末にドアを叩く「僕」の率直な告白は、長い間BTSの側を守ってくれたARMY（ファンダム名）への想いとも重なっている。この曲は『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』のセットリストにも含まれており、音源発表前に会場で披露し、大きな反響を得た。
12日にはThe 5th Album『ARIRANG』（613 Limited Edition Picture Disc Vinyl）が発売。このVinyl盤には、同アルバムに収録された全曲と、ボーナストラック「Voice Message: Love Song」、「NORMAL（Korean Ver.）」を含む計16曲が収められている。「Voice Message: Love Song」は、今回のアルバムのキーメッセージである「What Is Your Love Song？」という問いを巡ってメンバーが交わした対話である。
BTSはデビュー13周年を記念する「2026 BTS FESTA」期間中、多彩なコンテンツでARMYと意義深い時間を過ごす。4日、2014年から続く代表コンテンツ「家族写真」が公開され、イベントの幕が上がった。 久しぶりにフルメンバーで復帰したBTSの姿が、全世界のファンから熱い反応を得た。
続いて、収録曲「Hooligan」のパフォーマンスビデオや「NORMAL LOG」、グループの代表的なオリジナルコンテンツ『Run BTS! 2.0』の新エピソードなどが順次公開された。さらに新曲「Come Over」の音源公開や限定版Vinylの発売、12日、13日の釜山コンサートまで続き、「2026 BTS FESTA」は音楽とパフォーマンス、特別コンテンツが融合した祭典として完成した。
BTSは19日午後6時、Spotifyを通じ、『ARIRANG』収録曲「Merry Go Round」のミュージックビデオを独占公開する。この曲は、永遠に止まらないメリーゴーラウンドのように繰り返される人生のしがらみに耐える物語を語っている。
【画像】BTSの新曲「Come Over」、ジャケ写
同曲は、4月3日に発売されたThe 5th Album『ARIRANG』（Deluxe Vinyl）に収録されていた新曲で、「2026 BTS FESTA」の期間に合わせて音源が公開された。
「Come Over」は SUGAがプロデュースに参加し、RMとj-hopeもクレジットに名を連ねた。スタジアム・アンセムとポップジャンルが融合し、空間を感じられるシンセサイザーと響きのあるボーカルが壮大な雰囲気を醸し出している。道に迷ったような気持ちになる瞬間でも、変わらず最終的に「君」を探し求める心を歌っている。
12日にはThe 5th Album『ARIRANG』（613 Limited Edition Picture Disc Vinyl）が発売。このVinyl盤には、同アルバムに収録された全曲と、ボーナストラック「Voice Message: Love Song」、「NORMAL（Korean Ver.）」を含む計16曲が収められている。「Voice Message: Love Song」は、今回のアルバムのキーメッセージである「What Is Your Love Song？」という問いを巡ってメンバーが交わした対話である。
BTSはデビュー13周年を記念する「2026 BTS FESTA」期間中、多彩なコンテンツでARMYと意義深い時間を過ごす。4日、2014年から続く代表コンテンツ「家族写真」が公開され、イベントの幕が上がった。 久しぶりにフルメンバーで復帰したBTSの姿が、全世界のファンから熱い反応を得た。
続いて、収録曲「Hooligan」のパフォーマンスビデオや「NORMAL LOG」、グループの代表的なオリジナルコンテンツ『Run BTS! 2.0』の新エピソードなどが順次公開された。さらに新曲「Come Over」の音源公開や限定版Vinylの発売、12日、13日の釜山コンサートまで続き、「2026 BTS FESTA」は音楽とパフォーマンス、特別コンテンツが融合した祭典として完成した。
BTSは19日午後6時、Spotifyを通じ、『ARIRANG』収録曲「Merry Go Round」のミュージックビデオを独占公開する。この曲は、永遠に止まらないメリーゴーラウンドのように繰り返される人生のしがらみに耐える物語を語っている。