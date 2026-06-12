【2026夏 カロッツェリア 新商品体験会】 一般向け開催期間： 6月12日17時30分～20時 6月13日11時～18時 会場：ベルサール秋葉原

パイオニアは、カーナビ・カーAVブランド「カロッツェリア」の新製品の体験イベント「2026夏 カロッツェリア新商品体験会」を6月12日にベルサール秋葉原にて開催した。なお、本日17時30分より20時まで、ならびに明日6月13日11時より18時にかけて一般向けの体験会も行なわれる。

今回開催された「2026夏 カロッツェリア新商品体験会」はこの夏に登場する新製品を直接体験できるリアルイベント。カロッツェリアは今年40周年イヤーとなっており、複数の新製品が投入される。イベントでは担当者からの製品説明が行なわれ、それらを体験できるハンズオンが実施された。

イベントの目玉となるのは、サイバーナビ史上最高の音質を追求した「サイバーナビ LIMITED EDITION」および、業界初のDolby Atmosに対応したディスプレイオーディオ「DMH-SF1000」。サイバーナビは4,000台限定で販売される形で「サイバーナビ史上最高音質の挑戦」を謳う製品となる。適したパーツを採用することで車内で楽しめるサウンドのチューニングを施し、史上最高音質を実現した。外観にもこだわっており、側面のグリル部のカラーはルナリスブルーが施された、高級感溢れる仕上がりになっている。

限定生産ということもあって担当者の話によると、高い需要により既に新規の受注を中止したという。各店舗にはまだ在庫があるようなので購入を検討している人は急いだほうが良いかもしれない。ラインナップはサイズや付属品などが異なる計6製品。いずれも6月に発売を予定しており、価格はオープンとなる。

「サイバーナビ LIMITED EDITION AVIC-CQ912IV-DC」

対するディスプレイオーディオ「DMH-SF1000」は業界初のDolby Atmosに対応した製品となる。車内にスピーカーを複数搭載することで立体的な音響が楽しめる点が車で音楽を聞くメリットの1つだが、「DMH-SF1000」は4つのスピーカーのみで空間オーディオを実現できるものとなる。

この実現にはパイオニア独自の自動チューニング技術が活躍している。実際のフローとしてはマイクをヘッドレストに付けて解析をするとスピーカーから席に座った際の頭の位置を計測。これにより車内の空間を解析し、車に合わせたチューニングが施されることで、空間オーディオを実現できるという。こちらは5月に発売され価格はオープン。

前述した「サイバーナビ LIMITED EDITION」はサウンドの最高峰を目指したモデルで、一方の「DMH-SF1000」はDolby Atmosなど空間オーディオ表現に秀でた製品といったように差別化が図られているようだ。

「DMH-SF1000」

実際に「DMH-SF1000」を搭載したアルファード（トヨタ）に試乗させてもらったが、車内で音楽を再生すると車の前方は右と左のスピーカーから音を感じ、加えて後方のスピーカーもしっかり存在感があり、車内全体から音を感じるものの決してばらつきは感じなかった。また「Apple CarPlay」、「Android Auto」のステレオ音源を空間オーディオ表現で楽しめるようにする「ステレオスペーシャルサウンド」機能も体験した。特にこちらは前後左右の音だけでなく、楽曲によって音が上下に移動しているかのような感覚もあり、車内空間を活用したオーディオ技術を体験できた。

「DMH-SF1000」

会場ではこのほかにも新製品としてあえて無骨なデザインを取り入れたBOXスピーカー「TS-X40」や、ドライブレコーダー「VREC-DH610D」、デジタルミラー「MSD-DM300」など6月発売の新製品が展示されていた。実際に電源が入った状態の各製品を間近でチェックできる。

なお、前述のように一般のユーザーを対象にした体験会も2日間にわたって開催される。こちらは本日6月12日17時30分より20時、6月13日11時より18時までとなる。デモカーの試聴体験に関する予約希望受付フォームもオープンしており予約するのが確実だが、一部は飛び入り参加も可能だ。実際に足を運んでパイオニアが誇る空間オーディオ技術を体験してほしい。

□「2026夏 カロッツェリア新商品体験会｜デモカー体験 事前予約希望受付フォーム」のページ

「TS-X40」

「VREC-DH610D」

「MSD-DM300」

今回の新製品が展示

スイフト（スズキ）にはBOXスピーカー「TS-X40」も付いており、ドアを締めた状態でもカロッツェリアロゴが目を引く見た目に

様々な形で各製品が展示

会場ではこのほかGR86（トヨタ）、デリカD:5（三菱）、GOLF II（フォルクスワーゲン）という計5台で試聴できる

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