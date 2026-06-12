「僕はあり得ると思っていた」遠藤航の“電撃離脱”の可能性を想定していた選手がいた「ダメージはもちろんある」
北中米ワールドカップの初戦を前に、日本代表に激震が走った。
周知の通り、キャプテンの遠藤航が離脱となり、板倉滉が新主将に就任、そしてFWの町野修斗が追加招集された。
サポートプレーヤーとして参加している前主将の吉田麻也は「僕も今朝、みんなと同じタイミングで知った」という。ただ、経験豊富な37歳は、こうなる可能性もあると考ええていたようだ。
「僕としてはそういうパターンもあり得ると思っていたので、航の状況を見てて、五分五分だなという気でいたので、そのパターンもあるんじゃないかなという考えをもちろん持っていた」
３大会のワールドカップに出場したベテランは、「南野（拓実）、三笘（薫）に続いて（の欠場）で、チームを今まで引っ張ってきた選手なので、ダメージはもちろんあります。ただ、航がいないパターンももちろん想定して戦ってきたと思うので、特に日本の合宿からは航がどうなるかわからない状態だったので。チームはこれで動揺せずにしっかりとやるべきことに集中して初戦に挑むべきだと思います」と促した。
この状況で、吉田やメンターの南野がいてくれるのは本当に心強い。板倉を必ず支えてくれるはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
周知の通り、キャプテンの遠藤航が離脱となり、板倉滉が新主将に就任、そしてFWの町野修斗が追加招集された。
サポートプレーヤーとして参加している前主将の吉田麻也は「僕も今朝、みんなと同じタイミングで知った」という。ただ、経験豊富な37歳は、こうなる可能性もあると考ええていたようだ。
「僕としてはそういうパターンもあり得ると思っていたので、航の状況を見てて、五分五分だなという気でいたので、そのパターンもあるんじゃないかなという考えをもちろん持っていた」
この状況で、吉田やメンターの南野がいてくれるのは本当に心強い。板倉を必ず支えてくれるはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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