

「ナガノアニエラフェスタ2026」出演者一覧

長野県最大級のアニソン野外フェス「ナガノアニエラフェスタ2026」が、第二弾出演アーティストとして、

『ウマ娘 プリティーダービー』、『シユイ』、南條愛乃、ZAQ、Liaら第二弾13組が発表された。併せて6月12日12時よりチケットの2次先行抽選受付が開始した。

【動画】ナガノアニエラフェスタ2025 ダイジェストムービー

DAY1となる9月19日には、新たに6組の出演が決定。

アニメやゲームの枠を超え、多くのファンに支持される『ウマ娘 プリティーダービー』が、ナガノアニエラフェスタに初出走。オグリキャップ役：高柳知葉、タマモクロス役・大空直美、イナリワン役・井上遥乃、ヤエノムテキ役・日原あゆみの4名が特別ユニットとして出演し、長野のステージを彩る。

次に、来年で活動20周年を迎える『ChouCho』がナガノアニエラフェスタ2019以来の出演。長野県が舞台モデルとなっているTVアニメ「ツルネ -風舞高校弓道部-」のエンディング主題歌をはじめ、「氷菓」「ガールズ＆パンツァー」など数々のアニメ作品の主題歌を担当。

同じく、「花咲くいろは」「のんのんびより」など数多くの作品とともに歩んできた『nano.RIPE』もナガノアニエラフェスタ初出演。長年にわたり愛され続ける楽曲とともに、どのようなステージを届けてくれるのか。

そして今回、ナガノアニエラフェスタ2023以来の出演となる『南條愛乃』もラインナップに加わった。前回は初出演ながら、その歌声とパフォーマンスでステージをまたたく間に魅了。3年の時を経て、ナガノアニエラフェスタのステージに帰ってくる。

また、昨年初出演でステージを一瞬にして盛り上げた『田中有紀』も今年のDAY1に出演決定。この１年で様々なライブシーンを経験してきた彼女が魅せるパフォーマンスに注目が集まる。

さらに、『vα-liv』より『レトラ』も昨年に続いて出演が決定。バーチャルとリアルの垣根を超えた、熱いステージに期待が高まる。

DAY2となる9月20日には、新たに7組の出演が決定。

開催中止となってしまった「ナガノアニエラフェスタ2020 to 2021」への出演が予定されていた『Lia』が、ついにナガノアニエラフェスタに登場。バークリー音楽大学で声楽を学んだのち、アメリカ在住中にゲーム、TV＆劇場版アニメ『AIR』の主題歌「鳥の詩」、挿入歌「青空」のボーカリストとしてデビュー。その後も『CLANNAD 〜AFTER STORY〜』『Angel Beats!』『FORTUNE ARTERIAL 赤い約束』『Charlotte』『planetarian 〜星の人〜』など人気作品の主題歌を担当。国内だけでなく、様々な国を活動拠点としている世界的にも根強い人気を誇る彼女が、5年越しに長野のステージへカムバック。

そして、TVアニメ「機動戦士ガンダム 水星の魔女」エンディング主題歌でメジャーデビューを果たした『シユイ』がナガノアニエラフェスタ初出演。ネットミュージックやデジタルイラストをルーツに活動を続け、独自の表現力で多くのリスナーを魅了。

続いて、昨年初出演を果たした『佐々木李子』は、ソロアーティストとしての出演に加え、今年は『プリキュアシンガーズ』のメンバーとしても出演が決定。並びに、昨年『ウタヒメドリーム オールスターズ』として初出演した『花耶』も、今年はソロアーティストでの出演が決定。『ウタヒメドリーム オールスターズ』とあわせて2つのステージに立つ。

次に、今回で3回目の出演となる『ZAQ』。昨年のステージでは、自身の楽曲だけでなく、自身が手掛けた楽曲のセルフカバーも披露し、会場を大いに盛り上げた。シンガーだけでなく、クリエイターとしても長年活躍し続けているZAQが、今年はどのようなステージを届けてくれるのか。

また、昨年に続いての出演となる『プリキュアシンガーズ』は、石井あみ、佐々木李子、増井優花の3名による新たな編成で出演。世代を超えて親しまれている「プリキュア」シリーズの楽曲とともに、会場を盛り上げる。

2024年に出演を予定していた『おめがシスターズ』は、開催中止により叶わなかった出演から2年を経て、ナガノアニエラフェスタへ初登場。リベンジ出演が実現する。

「ナガノアニエラフェスタ2026」は、9月19日・20日の2日間、長野県佐久市・駒場公園で開催される。今後も追加アーティストの発表を予定。