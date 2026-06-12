あいみょん「マリーゴールド」、自身初の累積300万PT突破 「裸の心」も200万PT超え記録【オリコンランキング】
あいみょんの「マリーゴールド」と「裸の心」が、「オリコン週間合算ランキング」において、それぞれトリプルミリオンポイント、ダブルミリオンポイントを達成した。
【動画】あいみょん「マリーゴールド」MV
同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したものとなる。
「マリーゴールド」は、最新6月15日付で週間0.6万PT（6,400PT）を獲得し、累積ポイントが300.3万PT（3,002,638 PT）に到達。オリコン史上15作目、自身初の累積300万PT突破となった。2018年8月にリリースされた情緒的な夏の風景に男女の恋模様を重ねたミディアムナンバー。昨年の2025年11月24日付「オリコン週間ストリーミングランキング」では、女性ソロアーティスト作品として初めて累積再生数7億回突破を達成している。
「裸の心」は、最新6月15日付で0.3万PT（2,957PT）を獲得し、累積ポイントが200.2万PT（2,002,435 PT）に到達。これで自身のダブルミリオンポイント達成作品は、「マリーゴールド」に次いで2作目となった。俳優・多部未華子主演のドラマ『私の家政夫ナギサさん』（TBS系／2020年7月期放送）の主題歌として起用されていた。
【「マリーゴールド」累積ポイントの内訳】CD：3.7万PT／ストリーミング：256.3万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：40.3万PT
【「裸の心」累積ポイントの内訳】CD：3.5万PT／ストリーミング：173.3万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：23.4万PT
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間:2026年6月1日〜6月7日）＞
【動画】あいみょん「マリーゴールド」MV
同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したものとなる。
「マリーゴールド」は、最新6月15日付で週間0.6万PT（6,400PT）を獲得し、累積ポイントが300.3万PT（3,002,638 PT）に到達。オリコン史上15作目、自身初の累積300万PT突破となった。2018年8月にリリースされた情緒的な夏の風景に男女の恋模様を重ねたミディアムナンバー。昨年の2025年11月24日付「オリコン週間ストリーミングランキング」では、女性ソロアーティスト作品として初めて累積再生数7億回突破を達成している。
【「マリーゴールド」累積ポイントの内訳】CD：3.7万PT／ストリーミング：256.3万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：40.3万PT
【「裸の心」累積ポイントの内訳】CD：3.5万PT／ストリーミング：173.3万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：23.4万PT
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間:2026年6月1日〜6月7日）＞