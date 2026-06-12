【映画「水の都のネロ」】 2027年春全国公開

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、映画「水の都のネロ」（原題：GATTO）を2027年春に全国公開する。

「水の都のネロ」は、ディズニー＆ピクサーの長編アニメーションでは初となる、猫が主人公の作品。美しい“水の都”イタリア・ベネチアを舞台にしており、主人公のネロは、迷信深い人々に不吉とされる“黒猫”ゆえ、裏社会のはぐれ者として生きてきた。そんな彼に、ある日思いがけない奇跡が起こる。

併せて、ネロの姿を捉えたティザーポスターと、ダークな世界観とユーモラスな雰囲気が共存するティザー予告も解禁となった。ティザーポスターでは、満月を背に逆さまに吊るされながら、驚いたような表情でこちらを見つめるネロの姿を確認できる。また、ティザー予告にはネロと裏社会を支配するボス猫ロッコが揃って初登場する。

ティザー予告公開

映像は、裏社会で生きるマフィアの愛と宿命を描いた映画「ゴッドファーザー」（1972）の名曲「愛のテーマ（Speak Softly, Love）」の不穏なサウンドと共に、幕を開ける。薄暗い部屋の中、消えたマグロの行方をめぐって、とある猫に罪を問い詰めているロッコとネロ。ネロは頭上で揺れ動く部屋の灯りが気になって仕方がないようで、思わず灯りを猫パンチ。そんなネロを厳しく注意したはずのロッコだったが、彼もまた、灯りの存在がどうしても気になってしまうという、動くものを見るとつい飛びつく猫らしい愛らしさが詰まった映像となっている。

スタッフ

【「水の都のネロ」ティザー予告｜2027年春劇場公開！】

監督は、イタリアを舞台にした作品「あの夏のルカ」（2021）のエンリコ・カサローザ氏。今回は、これまでのディズニー＆ピクサー作品とは一味違う、手描き絵画風のタッチと3DCGを融合させた新しいビジュアルで、ネロたちの物語を美しく紡ぎ出す。

さらに、プロデューサーには「あの夏のルカ」、「カーズ／クロスロード」（2017）のアンドレア・ウォーレン氏、そして、エグゼクティブ・プロデューサーには「カールじいさんの空飛ぶ家」（2009）、「インサイド・ヘッド」（2015）、「ソウルフル・ワールド」（2020）をアカデミー賞受賞に導いたピート・ドクター氏が名を連ねる。

監督：エンリコ・カサローザ（「あの夏のルカ」）

出演：マーク・ラファロ（ネロ役）、ローレンス・フィッシュバーン（ロッコ役）

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

※敬称略

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