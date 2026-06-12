「起きてからメイク完了まで」 “奇跡の44歳”山川恵里佳の美しさにネット衝撃「お肌綺麗すぎる」 2児の母
タレントの山川恵里佳が、12日までにInstagramを更新。薄くしさあふれる近影を披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】メイク後の姿 「スタイル抜群」20年ぶりの“グラビア姿”も（12枚）
2023年には、約20年ぶりにグラビア復帰し話題を呼んだ山川。SNSでは自身のグラビア撮影姿などを公開しており、その圧倒的なプロポーションに驚きの声が多数寄せられている。
そんな彼女が今回は「起きてからメイク完了まで」とメイク動画を投稿。ファンからは「お肌綺麗すぎる」「どの瞬間切り取っても抜群に可愛い」「本当に美しいなぁ」などの声が寄せられている。
■山川 恵里佳（やまかわ えりか）
1982年3月7日、岩手県盛岡市生まれの43歳。90年代より雑誌グラビア、テレビのバラエティ番組で活躍。2007年2月にお笑い芸人のモンキッキー（現：おさる）と結婚し、2010年3月に第1子となる女児を、2013年3月に第2子となる男児を出産している。
引用：「山川恵里佳」Instagram（@erika_3_official）
【写真】メイク後の姿 「スタイル抜群」20年ぶりの“グラビア姿”も（12枚）
2023年には、約20年ぶりにグラビア復帰し話題を呼んだ山川。SNSでは自身のグラビア撮影姿などを公開しており、その圧倒的なプロポーションに驚きの声が多数寄せられている。
そんな彼女が今回は「起きてからメイク完了まで」とメイク動画を投稿。ファンからは「お肌綺麗すぎる」「どの瞬間切り取っても抜群に可愛い」「本当に美しいなぁ」などの声が寄せられている。
■山川 恵里佳（やまかわ えりか）
1982年3月7日、岩手県盛岡市生まれの43歳。90年代より雑誌グラビア、テレビのバラエティ番組で活躍。2007年2月にお笑い芸人のモンキッキー（現：おさる）と結婚し、2010年3月に第1子となる女児を、2013年3月に第2子となる男児を出産している。
引用：「山川恵里佳」Instagram（@erika_3_official）