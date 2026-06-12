女優の三倉佳奈が10日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えた息子の姿や旅行の様子などの近況を伝える写真を公開した。



【写真】「ふたりっ子」当時の年齢より上に 大きくなった息子

約2カ月ぶりの投稿に、三倉は「ご無沙汰しています！」と前置きし、まずは「お久しぶりの投稿になってしまいました。 皆さまいかがお過ごしでしょうか。私は元気です」とあいさつ。「気がつくともう春が過ぎて梅雨に入って夏の気配が 寒暖差ありますので、どうぞお身体ご自愛くださいね」とファンを気遣った。



続けて更新がなかった間の出来事をなぞるように、「息子が10歳になりました 明日茉奈とゲスト出演する『隅田川ヤングロード物語3』東京初日観てきました♪ そして、少し前に福岡旅行に行った時のと、阪神の応援に行った時のなどなど」と記した。



佳奈は「10」のバルーンを持つ息子、姉・茉奈との2ショットなどを一挙アップ。11日には都内で10日から上演されている、ふぉ～ゆ～の主演舞台「隅田川ヤングロード物語3」に日替わりスペシャルゲストとして姉妹で出演。ほかにも母子で神宮球場の外野席でメガホンを手に応援する、ほほ笑ましい様子も披露した。



双子の佳奈と茉奈は1986年生まれ。そろって1996年放送のNHK連続テレビ小説「ふたりっ子」に出演し、「マナカナ」の愛称で国民的人気を集めた。佳奈は2012年に結婚し、14年に第1子女児を、16年に長男を出産している。一方、茉奈は19年に結婚。20年12月に女児を出産したことを報告している。



（よろず～ニュース編集部）