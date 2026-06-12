『Michael／マイケル』幼少期マイケル役が語る役作り 「君はマイケルだと言い聞かせた」
伝説の“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』が、本日（6月12日）より全国公開された。全国公開に先駆けて実施されたIMAX先行上映では、全国62館で1日70回上映され、都心部を中心に満席回が続出。日比谷、新宿、池袋の劇場では全回満席となり、週末3日間で興行収入1億320万円を記録する好スタートを切った。
【動画】『Michael／マイケル』ジュリアーノのインタビュー映像
本作で描かれるのは、父の支配と自身の圧倒的な創造力の狭間で葛藤しながら、数々の名曲を生み出していく若き日のマイケル・ジャクソンの姿。主演にはマイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソンが抜てきされ、幼少期のマイケルをジュリアーノ・ヴァルディが演じている。
このたび解禁された特別映像では、現在12歳（撮影当時9歳）のジュリアーノが役作りの舞台裏を語っている。
SNSでマイケル・ジャクソンのダンスを再現した動画が話題となり、インスタグラムで46万人を超えるフォロワーを持つジュリアーノ。ジャパンプレミアではキレのあるダンスパフォーマンスも披露し、多くのファンを魅了した。
映像の中でジュリアーノは、「マイケルは前から知っていてモノマネもしていました。でも小さい頃のマイケルはあまり知らなかったので、役が決まってからたくさん勉強しました」と振り返る。
さらに、「彼を演じられるなんて夢みたいだ！」と語りながら、役作りのためにインタビュー番組や映像資料を何度も見返したことを告白。「ダンス習得のために『ABC』などのミュージックビデオを見た。ダンスは本当に一生懸命練習した。振付師ともたくさん練習したし、家に帰ってからも練習していた」と、並々ならぬ努力の日々を明かしている。
そんなジュリアーノを支えたのが、本作で振付を担当した世界的ダンスデュオ、リッチ＆トーン。実際にマイケル本人と仕事をしてきた振付師たちについて、「質問攻めにしちゃったけど、一緒に働けて光栄でした。これ以上ないってくらい最高の振付師だね」と尊敬の念を口にする。
また、アントワーン・フークア監督に対しても、「誰にとっても完璧なロールモデル」と絶賛。「バスケットボールの動きを取り入れた2人だけの握手を作ったんだ」と撮影現場でのエピソードを披露しているほか、「将来また彼の映画に出られたらいいな」と語り、監督への深い信頼をのぞかせた。
さらに劇中衣装についても、「マイケル本人になった気分だった」と目を輝かせる。衣装を身にまとった瞬間、自分自身に向かって「君はマイケルだ」と言い聞かせていたことも明かしている。
映像では、少年時代と大人時代のマイケルの違いについても分析。「少年マイケルはビートに合わせて兄弟との掛け合いが多いけど、大人のマイケルは細かな動きが多くて少し難しいね」と、鋭い観察眼をのぞかせた。
世界中のマイケルファンを魅了してきた天才キッズダンサーが挑んだ若き日のマイケル。その情熱と才能が詰まった演技にも注目が集まりそうだ。
本日からの全国公開を記念し、リピート鑑賞者を対象とした「熱狂のアンコール鑑賞キャンペーン」の開催も決定。鑑賞チケットを応募フォームにアップロードすると、キャスト＆プロデューサーのサイン入りポスターや公開記念Tシャツなどの賞品が抽選で当たる。2回鑑賞者向けの「早期鑑賞コース」と、3回鑑賞者向けの「3回鑑賞コース」が用意されている。
本作の全世界の累計興行収入は6月11日時点で、9億ドル（約1443億円）を記録。国外では6月9日から配信が開始されたこともあり、全世界累計10億ドルの大台突破は、日本でのヒットが大きなポイントとなる見込みだ。
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【動画】『Michael／マイケル』ジュリアーノのインタビュー映像
本作で描かれるのは、父の支配と自身の圧倒的な創造力の狭間で葛藤しながら、数々の名曲を生み出していく若き日のマイケル・ジャクソンの姿。主演にはマイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソンが抜てきされ、幼少期のマイケルをジュリアーノ・ヴァルディが演じている。
SNSでマイケル・ジャクソンのダンスを再現した動画が話題となり、インスタグラムで46万人を超えるフォロワーを持つジュリアーノ。ジャパンプレミアではキレのあるダンスパフォーマンスも披露し、多くのファンを魅了した。
映像の中でジュリアーノは、「マイケルは前から知っていてモノマネもしていました。でも小さい頃のマイケルはあまり知らなかったので、役が決まってからたくさん勉強しました」と振り返る。
さらに、「彼を演じられるなんて夢みたいだ！」と語りながら、役作りのためにインタビュー番組や映像資料を何度も見返したことを告白。「ダンス習得のために『ABC』などのミュージックビデオを見た。ダンスは本当に一生懸命練習した。振付師ともたくさん練習したし、家に帰ってからも練習していた」と、並々ならぬ努力の日々を明かしている。
そんなジュリアーノを支えたのが、本作で振付を担当した世界的ダンスデュオ、リッチ＆トーン。実際にマイケル本人と仕事をしてきた振付師たちについて、「質問攻めにしちゃったけど、一緒に働けて光栄でした。これ以上ないってくらい最高の振付師だね」と尊敬の念を口にする。
また、アントワーン・フークア監督に対しても、「誰にとっても完璧なロールモデル」と絶賛。「バスケットボールの動きを取り入れた2人だけの握手を作ったんだ」と撮影現場でのエピソードを披露しているほか、「将来また彼の映画に出られたらいいな」と語り、監督への深い信頼をのぞかせた。
さらに劇中衣装についても、「マイケル本人になった気分だった」と目を輝かせる。衣装を身にまとった瞬間、自分自身に向かって「君はマイケルだ」と言い聞かせていたことも明かしている。
映像では、少年時代と大人時代のマイケルの違いについても分析。「少年マイケルはビートに合わせて兄弟との掛け合いが多いけど、大人のマイケルは細かな動きが多くて少し難しいね」と、鋭い観察眼をのぞかせた。
世界中のマイケルファンを魅了してきた天才キッズダンサーが挑んだ若き日のマイケル。その情熱と才能が詰まった演技にも注目が集まりそうだ。
本日からの全国公開を記念し、リピート鑑賞者を対象とした「熱狂のアンコール鑑賞キャンペーン」の開催も決定。鑑賞チケットを応募フォームにアップロードすると、キャスト＆プロデューサーのサイン入りポスターや公開記念Tシャツなどの賞品が抽選で当たる。2回鑑賞者向けの「早期鑑賞コース」と、3回鑑賞者向けの「3回鑑賞コース」が用意されている。
本作の全世界の累計興行収入は6月11日時点で、9億ドル（約1443億円）を記録。国外では6月9日から配信が開始されたこともあり、全世界累計10億ドルの大台突破は、日本でのヒットが大きなポイントとなる見込みだ。
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