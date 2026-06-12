＜義妹、援助は平等に！？＞「援助の額で優先順位が変わる」義妹のけん制にモヤモヤ…【第2話まんが】
私（ナミエ、40代）は隣県に住む弟（ケイタ、30代）に、親からの援助金額について義妹（ユウ、30代）と揉めていると相談されました。義妹の実家は裕福で、孫の小学校入学などの節目にそれなりの金額を弟夫婦に援助しているようです。義妹は両家の親に同じ金額で援助してほしいそうですが、うちの親はあまり余裕がないので多くは出せません。弟は義妹が納得してくれないことと、親に相談して困らせたくないという思いで板挟みのようです。
義妹の言っていることが、まったく理解できないわけではありません。だけどお金でしか親とつながれないようにも聞こえて、どうしても納得できません。お金を多く出してもらっているんだから文句を言わないでくれ、というけん制なのでしょうか。私は義妹の理屈に押されて悩んでいる弟に対しても、正直少し腹が立ってしまいます。
ユウさんは理論派で頭も切れて、言葉も立つ人。あまり口が達者ではない弟が押し切られてしまうのは、想像に難くありません。義妹の考えは否定しませんが、だからといってどうしてうちの実家にも同じことを求めるのでしょうか。それが理解できないのです。
義妹は弟に「実家から受ける援助に差があるなら、援助の多いほうを優先する」と話しているそうです。理論的で口の立つ義妹に弟が押され気味なのは想像に難くありません。
私は義妹の考えに強い違和感を覚え、夫に弟からの相談内容を話してみました。すると夫は「そもそも援助を受けなければいいのでは」と言います。私もその通りだと思って弟にも夫の考えを伝えました。
しかしとっくにその話をしたと言う弟は、義妹が「もらえる援助は受けとり、生活を豊かにしたい」と援助を断ることすら考えていないと言います。話は堂々巡りです。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび
義妹の言っていることが、まったく理解できないわけではありません。だけどお金でしか親とつながれないようにも聞こえて、どうしても納得できません。お金を多く出してもらっているんだから文句を言わないでくれ、というけん制なのでしょうか。私は義妹の理屈に押されて悩んでいる弟に対しても、正直少し腹が立ってしまいます。
ユウさんは理論派で頭も切れて、言葉も立つ人。あまり口が達者ではない弟が押し切られてしまうのは、想像に難くありません。義妹の考えは否定しませんが、だからといってどうしてうちの実家にも同じことを求めるのでしょうか。それが理解できないのです。
義妹は弟に「実家から受ける援助に差があるなら、援助の多いほうを優先する」と話しているそうです。理論的で口の立つ義妹に弟が押され気味なのは想像に難くありません。
私は義妹の考えに強い違和感を覚え、夫に弟からの相談内容を話してみました。すると夫は「そもそも援助を受けなければいいのでは」と言います。私もその通りだと思って弟にも夫の考えを伝えました。
しかしとっくにその話をしたと言う弟は、義妹が「もらえる援助は受けとり、生活を豊かにしたい」と援助を断ることすら考えていないと言います。話は堂々巡りです。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび