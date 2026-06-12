岩本照がラフな装いで準備運動する姿に「横顔が大優勝」「この髪型大好き」「脚長い」の声！近接格闘術に挑戦し「最強の漢」「どこまでもストイック」と反響

【写真＆動画】クラヴマガに挑戦する岩本照／スキーや水泳に挑戦したことも／岩本照が登場した『Tarzan』過去表紙

Snow Manの岩本照が自身のInstagramストーリーズを更新。雑誌『Tarzan』のオフショットとして、準備運動中の写真を公開し、注目を集めている。

■岩本照「助けて下さい」

岩本は、雑誌『Tarzan』の連載「裏切りの筋トレ・メソッド」で挑戦した近接格闘術・クラヴマガに関連する投稿をストーリーズでシェア。

公開された写真では、黒のTシャツにベージュのパンツを合わせたラフなスタイルで登場。床に手をつきながら大きく脚を開いてストレッチをしており、自然体な笑顔が印象的な1枚となっている。

写真には「『誰かー』」というリンク付きのコメントが添えられ、さらに「助けて下さい」とユーモアたっぷりにつづられている。

■Tarzan動画ではクラヴマガに挑戦

また、『Tarzan』公式SNSでは、岩本がクラヴマガの練習に取り組むメイキング動画も公開。準備運動を行う様子や、真剣な表情でトレーニングに励む姿が収められている。

SNSでは「かわいすぎて守りたくなる」「さらに無敵になってしまう」「この髪型大好き」「どタイプ」「脚長い」「口角あがる」「横顔が大優勝」「最強の漢」「身体が柔らかい」「どこまでもストイック」などの声が寄せられ、反響を集めている。

■スキーや水泳に挑戦したことも

岩本照はこれまで同企画で、スキーや水泳、登山などにも挑戦している。