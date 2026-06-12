YouTube Live形式で実施

ダイハツは2026年6月10日、スペシャルイベント「Keep it OPEN」の第2弾を6月19日に開催すると発表しました。

このイベントは、同社の軽オープンスポーツカー「COPEN（コペン）」の2代目となる現行モデルの生産が2026年8月に終了することを受け、築かれてきたコペンファンとの絆を未来につなげ続ける決意と感謝の意を込め開催されるものです。

【写真】見渡す限りコペン、コペン、コペン… 「Keep it OPEN」イベント第1弾の様子を振り返る（60枚）

第1弾の「OPEN DRIVE DAY」は、2026年5月に富士スピードウェイ（静岡県小山町）で開催され、全国各地から約1000台のコペンが集合して開催されました。

大盛況となった第1弾イベントには、1000台の募集枠に対して参加申し込みは2700台を超え倍率は2.7倍以上となり、半数以上の希望者が残念ながら落選という状況になっていました。

そこで第2弾は「OPEN BIRTH DAY」と称し、誰でも参加可能なYouTube Live形式で実施。2002年に登場した初代コペン、そして2014年の2代目となる現行型コペンの誕生日でもある「6月19日」に実施する同イベントは、第1弾の「OPEN DRIVE DAY」の際に参加したオーナーと一緒に撮影をおこなった「みんなで星を灯（とも）そう」完成映像のお披露目といったコンテンツが予定されています。

配信時間帯は19時半から20時まで。申し込みは不要で、参加費もかかりません。イベントの詳細は特設WEBサイトで順次公開されます。