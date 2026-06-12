「Forza Horizon 6」セーブデータの進行状況が失われる、またはリセットされる不具合が発生原因は調査中
6月11日発表
マイクロソフトは、Xbox Series X|S/PC用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」において、一部のプレーヤーで不具合が発生していることを発表した。
この不具合は、セーブデータの進行状況が失われる、またはリセットされるというもの。同社が現在調査を行なっているが、該当するプレーヤーは、できるだけ早めに「Forza Support」（英語）を確認の上、対応するようアナウンスしている。
□「Forza Support」（英語）
#ForzaHorizon6 の一部プレイヤーで発生している、セーブデータの進行状況が失われる、またはリセットされる不具合につきまして現在調査を行っております。- Forza Horizon Japan (@ForzaHorizonJP) June 11, 2026
該当される方は、できるだけお早めに以下の記事（英語）をご確認の上、ご対応くださいますようお願いいたします。https://t.co/ETT7x8UbwF https://t.co/k9jkRXxv65
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