6月11日発表

マイクロソフトは、Xbox Series X|S/PC用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」において、一部のプレーヤーで不具合が発生していることを発表した。

この不具合は、セーブデータの進行状況が失われる、またはリセットされるというもの。同社が現在調査を行なっているが、該当するプレーヤーは、できるだけ早めに「Forza Support」（英語）を確認の上、対応するようアナウンスしている。

□「Forza Support」（英語）

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