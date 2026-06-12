「BCNランキング」2026年6月1日〜7日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位 iPhone 17（アップル）



2位 iPhone 17e（アップル）



3位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）



4位 Pixel 10a（Google）



5位 iPhone 17 Pro（アップル）



6位 Galaxy S26（SAMSUNG）



7位 A5 5G（OPPO）



8位 Reno13 A（OPPO）



9位 Xiaomi 17T Pro（Xiaomi）



10位 AQUOS sense10（シャープ）



＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。