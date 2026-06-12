フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花（23）が12日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。

「JANU東京さんで、マネージャーさんに早めのお誕生日お祝いをしていただきました」とつづり、ニット＆パンツスタイルで、ラグジュアリーホテルでスイーツ・タイムを楽しんでいる写真などをアップ。

「とっても素晴らしい場所で、ケーキが可愛くてすごく美味しかったです 次回はJANU東京さんで宿泊出来るよう、これから頑張っていきたいと思います」と誓ってみせた。

この投稿にフォロワーらからは「凄く素敵です」「髪が綺麗で美人！」「大人になって美しさが増しましたね」「美人さん」「本当に4年後のオリンピックを、氷上の上で、滑ってる貴方の姿を、目に焼き付けたい」「上品な美しさ！！」などの声が寄せられている。

紀平は、シニア1年目の2018年NHK杯で日本勢初のGP初出場優勝。同年のGPファイナルも制した。全日本選手権、四大陸選手権ともに19、20年に2連覇。3回転半が武器で4回転サルコーも成功。

その後、右足首疲労骨折などケガに苦しみ、昨年9月にアイスダンスへの転向を発表。西山真瑚との“りかしん”を結成し、3年ぶりに出場した全日本選手権は4位だった。兵庫県西宮市出身。