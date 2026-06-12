「些細なことが大きな亀裂になる」遠藤離脱で吉田麻也が最も警戒すること「負けたほうは大崩れする恐れがある」【日本代表】
2026年６月11日（日本時間12日）、「遠藤離脱」の悲報を受け、オランダとの初戦の意味合いは変わってくるか。
というのも、ここでショッキングな現実に直面した日本代表が仮にオランダ戦を落とせば…その後も立て直せずグループステージ敗退という最悪のシナリオも考えられるからだ。
ただ、サポートメンバーの吉田麻也の冷静だった。
「やることは全く変わりません。むしろ向こうもいくつか問題を抱えているような雰囲気があるので、その中でどっちが崩れずに戦えるか。勝敗がついた場合、勝ったほうは勢いに乗れるし、負けたほうは大崩れする恐れがある。もちろん勢いに乗れるほうに日本がならないといけない。そのために残りの時間で何をすべきか。そこに集中したい」
こうした事態が起きた時のために、吉田は帯同している。このベテランが警戒していることとは？
「大会が近づくと些細なことが大きな亀裂になるきっかけになるので、そういうところの細かい亀裂を見逃さないために自分がいると思っているので、なるべく目を配らせているつもりですし、こういうことがあった時に良いリアクションに転がるように細心の注意を払います」
遠藤離脱というアクシデントをどう乗り越えるか。いま、日本代表の総合力が問われている。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
というのも、ここでショッキングな現実に直面した日本代表が仮にオランダ戦を落とせば…その後も立て直せずグループステージ敗退という最悪のシナリオも考えられるからだ。
ただ、サポートメンバーの吉田麻也の冷静だった。
「やることは全く変わりません。むしろ向こうもいくつか問題を抱えているような雰囲気があるので、その中でどっちが崩れずに戦えるか。勝敗がついた場合、勝ったほうは勢いに乗れるし、負けたほうは大崩れする恐れがある。もちろん勢いに乗れるほうに日本がならないといけない。そのために残りの時間で何をすべきか。そこに集中したい」
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