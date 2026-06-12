「些細なことが大きな亀裂になる」遠藤離脱で吉田麻也が最も警戒すること「負けたほうは大崩れする恐れがある」【日本代表】

「些細なことが大きな亀裂になる」遠藤離脱で吉田麻也が最も警戒すること「負けたほうは大崩れする恐れがある」【日本代表】