鈴鹿央士主演『藁にもすがる獣たち』MEGUMI、前田旺志郎、青木マッチョら追加キャスト発表
俳優の鈴鹿央士主演、成宮寛貴、森七菜共演の映画『藁にもすがる獣たち』が、韓国で開催される「第30回プチョン国際ファンタスティック映画祭（BIFAN）」のシグネチャー部門に正式出品＆ワールドプレミア上映されることが決定。あわせて、7人の追加キャストも発表された。
【画像】鈴鹿央士、成宮寛貴、森七菜の場面写真
本作は、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介の同名小説（講談社文庫）を、『死ぬほど愛して』や『名無し』などで知られる城定秀夫監督が映画化したノンストップ・サスペンス。脚本は「岸辺露伴は動かない」シリーズの小林靖子が手がけている。
物語は、チャンネル登録者数2桁の弱小大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿）が、ネットカフェに置き忘れられたボストンバッグから1億円を手にしたことから始まる。そこへ不良警官・江波戸良介（成宮）や夜職で働く女性・し〜な（森）らが絡み合い、予測不能な“1億円争奪戦”へと発展していく。
そんな本作で、大金に溺れて“獣”と化していく出演者が明らかになった。
為替投資で大コケし、巨額の借金を抱える幸薄体質のワケあり主婦・庄田美奈役にMEGUMI。し〜なと出会ったことで、幸せと縁のない人生が、思いがけない方向に進むことになる。MEGUMIは「今までやったことのない役で大きなチャレンジでした。土臭く、泥臭く、タイトル通り“藁にもすがる”ようにひとつのものを追い求める人々の必死さが描かれていて、今の時代、先のことを考えすぎて行動しなかったりする人が多い中で、考えずして行動するという意味では、ある意味眩しいなと感じました」と振り返った。
美奈が働く夜の店に通いつめる内に、気づけば美奈にガチ恋していた、痛客・武藤真哉役に前田旺志郎。小心者だが、愛する美奈のために“とある大きな決断”をすることになる。前田は「真哉というキャラクターはポンコツで小心者ではありますが、謎の正義感と愛らしさのある人物ですごく好きなキャラです」と自身の役柄への愛着を語った。
郷田組の組長・郷田巌役に岩松了。かつての自分の愛人に関係した因縁から、良介に借金返済を迫り容赦なく追い込んでゆく。岩松は「オファーを受け、『僕、何の役？』と聞いた時に、ヤクザの親分と言われて喜びました。普段大人しい人間なので、ヤクザの役を喜んで受けました」とコメント。
郷田組に所属する鉄砲玉で、挙動不審のビビりなチンピラ・デメキン役に二ノ宮隆太郎。“警官”である良介の頼みを断れず、ヤクザと警察の二重スパイのような存在に。「尊敬する城定秀夫監督の作品に携われたことをとてもうれしく思います。とにかく出てくる登場人物が全員大暴れしています」と、クセ強キャラの暴れっぷりをアピールした。
郷田組所属のヤクザで、半端なく屈強な肉体を持つフィジカルモンスター、おかっぱ怪力男・エリンギ役には青木マッチョ。筋トレやラグビーを通じて鍛え上げてきた大きな体を生かし、生け花を習っているという見た目とのギャップも愛らしい（？）キャラクターを演じる。「エリンギ役と聞いた時は野菜か鍋の物語かと思った」と明かしつつ、「人生で一番デカい声を出し、一番目を見開いて、一番口を開いているので、そこにも注目してほしい」と呼びかけた。
警視庁から派遣された刑事で、良介とバディを組み巨額の詐欺事件を共同捜査する肥後勝次役に小手伸也。自身の役を「獰猛なビーストではなく、ハイエナのような“スカベンジャー”」と表現し、「一番油断ならないタイプ」と笑いを交えて紹介。
そして、孫である寛治と二人暮らしをしており、最近は物忘れが激しく寛治に認知症を疑われている、家族思いの老人・佐藤富子役を風吹ジュンが演じる。“ボケ気味な”言動が1億円を左右するかもしれない（!?）重要な役どころを担う。「『藁にもすがる獣たち』というタイトルから、地獄から這い上がろうとして、お釈迦様が落とした蜘蛛の糸に一生懸命すがる地獄の人たちを連想しました。想像もつかない濃いキャラクターたちの中で、存在感を見せられるように演じました」とコメントしている。
7月2日から12日にかけて開催される「プチョン国際ファンタスティック映画祭」プログラマーのマーティン・リー氏は「大金という誘惑に直面したとき、人間の本性が剥き出しになる姿を機知に富んだ視点で描いた痛烈な群像劇」と評価。「コメディ、クライム、ドラマを巧みに融合させた極上のジャンル映画体験」と期待を寄せている。
同映画祭でのワールドプレミアを経て、9月25日より全国公開される予定。
【画像】鈴鹿央士、成宮寛貴、森七菜の場面写真
本作は、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介の同名小説（講談社文庫）を、『死ぬほど愛して』や『名無し』などで知られる城定秀夫監督が映画化したノンストップ・サスペンス。脚本は「岸辺露伴は動かない」シリーズの小林靖子が手がけている。
そんな本作で、大金に溺れて“獣”と化していく出演者が明らかになった。
為替投資で大コケし、巨額の借金を抱える幸薄体質のワケあり主婦・庄田美奈役にMEGUMI。し〜なと出会ったことで、幸せと縁のない人生が、思いがけない方向に進むことになる。MEGUMIは「今までやったことのない役で大きなチャレンジでした。土臭く、泥臭く、タイトル通り“藁にもすがる”ようにひとつのものを追い求める人々の必死さが描かれていて、今の時代、先のことを考えすぎて行動しなかったりする人が多い中で、考えずして行動するという意味では、ある意味眩しいなと感じました」と振り返った。
美奈が働く夜の店に通いつめる内に、気づけば美奈にガチ恋していた、痛客・武藤真哉役に前田旺志郎。小心者だが、愛する美奈のために“とある大きな決断”をすることになる。前田は「真哉というキャラクターはポンコツで小心者ではありますが、謎の正義感と愛らしさのある人物ですごく好きなキャラです」と自身の役柄への愛着を語った。
郷田組の組長・郷田巌役に岩松了。かつての自分の愛人に関係した因縁から、良介に借金返済を迫り容赦なく追い込んでゆく。岩松は「オファーを受け、『僕、何の役？』と聞いた時に、ヤクザの親分と言われて喜びました。普段大人しい人間なので、ヤクザの役を喜んで受けました」とコメント。
郷田組に所属する鉄砲玉で、挙動不審のビビりなチンピラ・デメキン役に二ノ宮隆太郎。“警官”である良介の頼みを断れず、ヤクザと警察の二重スパイのような存在に。「尊敬する城定秀夫監督の作品に携われたことをとてもうれしく思います。とにかく出てくる登場人物が全員大暴れしています」と、クセ強キャラの暴れっぷりをアピールした。
郷田組所属のヤクザで、半端なく屈強な肉体を持つフィジカルモンスター、おかっぱ怪力男・エリンギ役には青木マッチョ。筋トレやラグビーを通じて鍛え上げてきた大きな体を生かし、生け花を習っているという見た目とのギャップも愛らしい（？）キャラクターを演じる。「エリンギ役と聞いた時は野菜か鍋の物語かと思った」と明かしつつ、「人生で一番デカい声を出し、一番目を見開いて、一番口を開いているので、そこにも注目してほしい」と呼びかけた。
警視庁から派遣された刑事で、良介とバディを組み巨額の詐欺事件を共同捜査する肥後勝次役に小手伸也。自身の役を「獰猛なビーストではなく、ハイエナのような“スカベンジャー”」と表現し、「一番油断ならないタイプ」と笑いを交えて紹介。
そして、孫である寛治と二人暮らしをしており、最近は物忘れが激しく寛治に認知症を疑われている、家族思いの老人・佐藤富子役を風吹ジュンが演じる。“ボケ気味な”言動が1億円を左右するかもしれない（!?）重要な役どころを担う。「『藁にもすがる獣たち』というタイトルから、地獄から這い上がろうとして、お釈迦様が落とした蜘蛛の糸に一生懸命すがる地獄の人たちを連想しました。想像もつかない濃いキャラクターたちの中で、存在感を見せられるように演じました」とコメントしている。
7月2日から12日にかけて開催される「プチョン国際ファンタスティック映画祭」プログラマーのマーティン・リー氏は「大金という誘惑に直面したとき、人間の本性が剥き出しになる姿を機知に富んだ視点で描いた痛烈な群像劇」と評価。「コメディ、クライム、ドラマを巧みに融合させた極上のジャンル映画体験」と期待を寄せている。
同映画祭でのワールドプレミアを経て、9月25日より全国公開される予定。