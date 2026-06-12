スーパーで廃棄される予定だったドジョウたち。乾いて動かなくなったその姿を見れば、多くの人が「もう助からない」と思うかもしれません。しかし、水に戻した瞬間に奇跡のような変化が起きました。



【動画】廃棄予定だったドジョウを水に入れると…まさかの反応

Instagramに投稿された動画が、「生命力に感動した」「生き物のすごさを改めて感じた」と話題になっています。



「生き返れ！」水に入れた瞬間、まさかの反応

動画を投稿したのは、アクアリウムや生き物に関する動画を発信しているInstagramアカウント「エマスちゃんねる / EMAS CHANNEL」（@emas_channel）です。



投稿されたのは、スーパーで廃棄される予定だったドジョウたちを水槽へ戻す様子を撮影した動画でした。映像に映るドジョウたちは乾燥しており、ほとんど動きません。



「目にも生気が感じられない」

「これは絶望的じゃないか？」



そんな言葉が漏れるほどの状態でした。



それでも投稿者さんは、「もしかしたら、生き返るかもしれないから水に入れてみましょう」と語りながら、まず1匹だけを水へ。



すると…首元を小さく振るような動きが見られました。



「なんかちょっと反応したよね？」



一度はひっくり返ってしまったものの、確かに体は動いていたのです。



全てのドジョウを投入 少しずつ戻る命の反応

可能性を感じた投稿者さんは、残りのドジョウたちもまとめて水槽へ移します。すると、乾いていた体が水に浸かったことで、何匹ものドジョウに反応が現れました。



ひっくり返ったままの個体も多かったものの、口をパクパクさせながら呼吸を試みる姿も確認できます。



「効果あるか分からないけど、エアレーションを入れておきましょう」



そう話しながら酸素を送り込み、回復を見守ることに。



「少しグロテスクですが、どじょうちゃん頑張っているから見守ってください」



動画には、投稿者さんのそんな願いも添えられていました。



30分後…元気に泳ぎ出すドジョウも

その後、カメラを固定して経過を観察。約30分間エアレーションを続けた結果、複数のドジョウに回復の兆しが見られました。しっかり呼吸している個体や、体勢を立て直そうとする個体も現れます。



さらに、生存が確認できたドジョウを別に回収すると、中には元気に泳ぎ回る姿を見せるものも。最初の状態からは想像できないような回復ぶりに、多くの視聴者が驚かされました。



「神様みたい」「生命力がすごい」反響続々

動画には、多くのコメントが寄せられています。



「あなたは素晴らしい。神様みたい〜」

「ドジョウの目に生気が戻ってる」

「最初のドジョウ、あの状態で反応するってすごい生命力ですね」

「ドジョウって生命力すごいですよね」

「まさに水を得た魚すぎるやん」



また、ドジョウの生態に詳しい視聴者からは、「ドジョウはエラ呼吸だけでなく、腸呼吸や皮膚呼吸も行う」という解説も寄せられました。



水中の酸素が不足すると空気をのみ込み、腸から酸素を取り込む能力があるほか、体表からも酸素を吸収できるといわれています。こうした特徴が、今回の驚異的な回復力につながった可能性もありそうです。



「命をいただく重み」を感じた人も

一方で、「生きものをいただく大切さを、この動画でより感じられます」という声も見られました。



スーパーに並ぶ魚や生き物は、普段は食材として目にすることがほとんどです。しかし今回の動画では、その一匹一匹が懸命に生きようとする姿が映し出されていました。



乾いて動かなくなった状態からも、なお生き延びようとするドジョウたち。その生命力は、多くの人に驚きと感動、そして命について考えるきっかけを与えているようです。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）